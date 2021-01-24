Temizlik görevlisinden yürekleri ısıtan davranış

Aksaray’da temizlik görevlisi olarak sokaklarda çalışan 29 yaşındaki Ali Ceylan kendi imkanları ve esnaftan aldığı destekle sokak hayvanlarını besliyor.

Aksaray Belediyesi bünyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan 29 yaşındaki Ali Ceylan, temizlik yaptığı sokak ve caddelerde bulunan sokak hayvanlarını besliyor. Kendi imkanları ve esnaftan aldığı gıda desteği ile hayvanları doyurmaya çalışan Ali Ceylan, hem temizlik yapıyor hem de hayvanlarla ilgileniyor. Hayvanların aç kalmasına razı olmayan Ceylan, ekmek ve çeşitli gıda maddeleriyle sokak hayvanlarını besliyor.

Soğuk kış şartlarında hayvanların aç kalmaması için doyurmaya çalıştığını belirten Ceylan, “Temizlik işinde çalışıyorum. Köpeklere yemek verdim soğuk diye, aç kalmasın diye. Esnafımızdan yemek alırım sokak köpeklerini aç bırakmamak için her zaman veriyoruz” dedi. 15 Temmuz Milli İrade Meydanında da bir köpeğin karnını doyuran Ceylan, el sallayarak görevine dönerken, karnını doyurduğu köpek de arkasından onu takip etti.