Telefon çekmeyen kırsal mahallede görüşmek için minareye çıkıyorlar
SAMSUN’DA BULUNAN BİR MAHALLEDE TELEFON SİNYALİ VE İNTERNET ÇEKMİYOR. VATANDAŞLARIN HABERLEŞMEK İÇİN YOL KENARINDA BULUNAN MAHALLE CAMİSİNE GELİYOR. MAHALLENİN GENÇLERİ İSE MİNAREYE ÇIKARAK TELEFONUN ÇEKMESİ BEKLİYOR.
Samsun’da telefon çekmeyen bir kırsal mahallede vatandaşlar görüşme yapmak için çareyi minareye çıkmakta buldu.
Samsun’un Çarşamba ilçesinde bulunan ve yaklaşık 500 kişinin yaşadığı Kumköy Mahallesi’nde cep telefonları ve internet çekmiyor. Mahalle sakinleri cep telefonları ile iletişim kuramamaktan yakınıyor. Uzaktan eğitime katılmakta güçlük çeken öğrenciler ise yetkililerden yardım bekliyor.
Sinyal olmamasından dolayı yeterli hizmet alamadıklarını belirten Kumköy Camisi İmam-Hatibi Bahattin Yiğit, "Ne internet konusunda ne de telefonun çekme konusunda yeterli hizmet alamıyoruz. Çekmesi için belirli bir noktaya çıkmamız gerekiyor" dedi.
"Çocukların toplanma yeri cami kenarı oldu"
Mahalle sakinlerinden Ömer Bulut ise, “Mahallemizde cep telefonları ve internet çekmiyor. Haberleşme özgürlüğümüz çok kısıtlı durumda. Yetkililer sürekli ‘alt yapı çalışmaları yapılacak, köye verici dikilecek’ diyorlar. Hiçbir şekilde dönüş yapılmıyor. Üniversitelere ara verildi, uzaktan eğitime katılamadım. Mahallemizin yakınlarına bir tane baz istasyonu dikilmesi ve sinyalin kuvvetlendirilmesini istiyoruz. Çocukların toplanma yeri cami kenarı oldu. Bir tek burada çekiyor" diye konuştu.
Mahalle sakinleri iletişim problemlerinin çözülmesi için yetkililere çağrıda bulundu.
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