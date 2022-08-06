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Tekirdağ’da karpuz şenliği

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen Ferhadanlı Karpuz Şenliği’nin ilk günü renkli görüntülere sahne oldu.

Haberde İnsan 06.08.2022, 14:49
Tekirdağ’da karpuz şenliği

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen Ferhadanlı Karpuz Şenliği’nin ilk günü renkli görüntülere sahne oldu.

Süleymanpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği Ferhadanlı Karpuz Şenliği’ne ilçe merkezinden ve çevre mahallelerden çok sayıda vatandaş katıldı. Alanda açılan stantlarda karpuzlar sergilenirken, şenliğe katılan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, tarafından davetlilere karpuz ikramında bulunuldu. Şenlikte ilerleyen saatlerde sanatçı Mustafa Keser, konser vererek hayranlarını gece boyunca eğlendirdi.

"Eğlenmek isteyen herkesi şenliğimize davet ediyoruz"

Şenlik çerçevesinde açıklamada bulunanan Başkan Yüksel, "Ferhadanlı Karpuz Şenliğimizin ilk gününde yerel sanatçılarımız ve Mustafa Keser konserleriyle şenlik coşkusunu doyasıya yaşadık. Eğlencemiz hız kesmeden yarın da devam edecek. Eğlence ve müzik deyince yerinde duramayan, yeniden coşup eğlenmek isteyen herkesi, yarın akşam Ferhadanlı Mahallemize; Ferhadanlı Karpuz Şenliğimize davet ediyoruz. Ferhadanlı Karpuz Şenliği etkinliklerimiz çerçevesinde, şenlik alanında stant açan Avrasya Gastronomi ve Aşçılar Federasyonu (AGAFED) üyelerinin, karpuza işledikleri ve birer sanat eserini andıran el emeği göz nuru motiflerini inceledik; karpuzdan ürettikleri ürünlerin tadına baktık. Federasyon Başkanımız Ahmet Karaman ve üye aşçılarımızdan çalışmaları hakkında bilgi alarak, başarılarını tebrik ettik" dedi.

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