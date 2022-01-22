Tatilciler yarıyılda Uludağ’a akın etti

Okulların yarıyıl tatiline girmesini fırsat vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte Uludağ’a akın etti. Türkiye’nin dört bir yanından gelen tatilciler, pistlerde adım atacak yer bırakmadı.

Kış turizminin gözbebeği olan Uludağ’da sömestr tatili yoğunluğu yaşanıyor. Türkiye’nin her yerinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden tatilciler gelmesiyle oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Hava sıcaklığının eksi 10 dereceleri gördüğü Uludağ’da pistler doldu taştı. Kar kalınlığının 105 santimetreyi bulduğu zirvede, kayak yapmayı bilmeyenler ise kızaklarla karın tadını çıkarttı.

Yarıyıl tatilinin yanı sıra günübirlik olarak Uludağ’a gelenler de kafelerde sıcak saleplerini yudumlarken, çocuklar kayak yaptı. İstanbul ve İzmir’den gelen tatilciler, karın keyfini doyasıya çıkarmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Aileler çocuklarını izlemekle yetinirken, eğitim stresini atan öğrencilerin ise yüzünde gülümseme eksik olmadı.