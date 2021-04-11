Tandem bisikletiyle Avrupa turuna çıkan Fransız çift Konya’da mola verdi

Fransa’da 8 ay önce evlendikten sonra iki kişilik tandem bisikletleriyle balayı döneminde Avrupa turuna çıkan Fransız çift, Türkiye’ye ulaştıktan sonra Konya’nın Beyşehir ilçesine geldi.

Paris’te yaşayan ilkokul öğretmeni Solene (27) ile bisküvi firması çalışanı Clement Verlet’in (28), kendileri gibi Avrupa turunda olan Fransız öğrenci kardeşler Adrien, Antoine ve Apolline ile de Beyşehir ilçesinde yolları kesişti. Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Beyşehir Bisiklet Topluluğu ile Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi tarafından ağırlanan Avrupa turundaki Fransızlar, tarihi Eşrefoğlu Camisi’ni de ziyaret etti.

Fransız Clement Verlet, geçen yıl Ağustos ayında eşi Solene ile evlendiklerini belirterek, ardından balayında ise iki kişilik tandem bisikletleriyle Avrupa ülkeleri ve Türkiye’yi gezmek istediklerini belirterek, “Hem Avrupa’yı ve Türkiye’yi gezmeyi, hem de kendimizi daha çok keşfetmeyi planladık. Şu anki dönemimiz bizim balayı dönemi ve o yüzden bir tatile çıkmayı düşündük. Balayımız çok güzel geçiyor. Buradan da Kapadokya’ya gitmeyi düşünüyoruz, çünkü bu bölgeyi görmemizi çok tavsiye ettiler” dedi.

"Türk insanı çok misafirperver"

Fransız çift, turu gerçekleştirdikleri tandem bisikletin çok ilgi çektiğini de vurgularken, “Bu bir Alman tandemi, iki kişi kullanıyor. Bir kişi önde, bir kişi arkada oturuyor. Önde oturan birazcık daha sandalyede oturur gibi bacaklarını uzatarak kullanıyor. Bu bisiklet bizim etrafı daha çok izlememizi sağlıyor, aynı zamanda bisiklet sürerken daha çok konuşma imkanı sağlıyor. Biraz da eğlenceli, insanlar bize daha çok soru soruyor bu bisikletle ilgili. Aynı zamanda bize insanlarla konuşmak için de konu sağlamış oluyor. Beyşehir çok güzel bir şehir. Burayı bloğumuza da koyacağız ki, bundan diğer Fransızlar da yararlansın ve bu güzel şehre gelsinler. Türk insanı çok misafirperver ve çok güler yüzlü insanlarsınız. İngilizce bilmeseler bile anlaşmaya çalışıyoruz ve bu çok güzel ve eğlenceli oluyor. Bu arada, bizleri Beyşehir’de misafir ve rehberlik eden Dernek Başkanı Mustafa Büyükkafalı ve Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

"Şu ana kadar 10 bin kilometreye yakın yol yaptık"

Üniversite öğrencisi kardeşi Adrien (23) ve lise öğrencisi Apolline (18) Siohan ile birlikte Fransa’da öğrenim gördüklerini anlatan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Antoine Sıohan ise, Paimpol şehrinde yaşadıklarını, spor yapmayı, bisiklet sürmeyi ve koşuyu çok sevdiklerini belirterek, “Biz üç kardeşiz ve Fransa’da başladı yolculuğumuz 1 Eylül’de. 9 ülke gezdikten sonra Türkiye’ye geldik. Şu ana kadar 10 bin kilometreye yakın yol yaptık. Okulumuza bir yıl ara verdik ve dünyayı keşfetmek istedik. Sadece gezmek değil, ülkelerin de kültürlerini tanımak istedik. Gezimizin de böylece bir amacı olsun istedik. Bundan sonraki hedefimiz Doğu’ya doğru ilerlemek, İran’a gitmekti hedefimiz. Ama şu anda bütün ülkeler kapalı olduğu için biz de bilemiyoruz ne yapacağımızı. Yine de Doğu’ya doğru ilerlemeye devam edeceğiz. Eğer, açılırsa duruma göre bakacağız” diye konuştu.

Amtoine, Avrupa turu esnasında özellikle Türkiye’de karşılaştıkları insanların, bisikletle bu kadar uzun yol gidilebileceğine inanmak istemediklerini de söylerken, “Ama genellikle arkadaş canlısı ve çok misafirperverler. Yolculuğumuza ilk başladığımızda hava güzeldi. Genelde çadırlarda kalıyorduk ama kış geldikten sonra bizler güzergahımızda insanların evlerinde ya da otellerde kalıyoruz. Turumuz esnasında günlük de tutuyoruz. O gün kimlerle tanıştığımızı, ne yediğimizi, ne yaptığımızı daha sonra bunları hatırlamak güzel olacak bizim için. Fransa’ya döndüğümüzde belki de bir kitap haline getirebiliriz” ifadelerini kullandı.

"Beyşehir Avrupa turuna çıkan bisikletlilerin vazgeçilmez bir rotası haline geldi"

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı ise, Beyşehir’in üye oldukları site sayesinde artık dünya ya da Avrupa turuna çıkan bisikletlilerin vazgeçilmez bir rotası haline geldiğini belirterek, “Pandemi döneminde tura çıkan bisikletli sayısı çok arttı. Tandem bisikletiyle balayına çıkan Fransız çiftimiz ile aynı ülkeden Avrupa turundaki üç kardeşi ilçemizde misafir ediyoruz. Gelişleri de aynı güne tesadüf etti. Buradan ise Konya ve Kapadokya bölgesine gidiyorlar. Burada onları iyi havalarda bisiklet evimizde ağırlıyoruz ama kış şartları nedeniyle Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifimiz sponsor olarak onların otel ortamında daha konforlu olarak konaklama ve dinlenebilmesi için imkanlarını seferber ediyor. Bu anlamda onlara da teşekkür ediyorum” diye konuştu.