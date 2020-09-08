Suluova’ya ’su’ müjdesi
İKİNCİ SU KAYNAĞI DA BULUNDU
Amasya’nın Suluova ilçesinin içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla arama çalışmalarına devam Suluova Belediyesi, ikinci bir su kaynağına daha ulaştı.
Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Suluovalı vatandaşlara "su" müjdesi verdi. Başkan Fatih Üçok, Suluovalı vatandaşlara, “Arama tarama çalışmaları sonrası bulduğumuz ikinci su kaynağımızı da su nakil hattımıza çok şükür bağladık. Bu çalışmalarda bizlere her türlü desteği veren Soku, Seyfe, Kuzalan ve Eğribuk köyü muhtarlarımıza ve azalarına teşekkür ediyorum. Kısa zamanda harika işler yapan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tüm hemşehrilerimden ricam; kurak geçen bugünlerde ekim ayına kadar suyumuzun tasarruflu kullanılması ve bahçe sulaması yapılmamasıdır. Sabrınız içinde teşekkür ediyorum.” dedi.
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