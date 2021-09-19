banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
'Çocuklarda pozitiflik oranı yüzde 30'a ulaştı'
'Çocuklarda pozitiflik oranı yüzde 30'a ulaştı'
Koronaya karşı 3. doz aşı gerekli mi?
Koronaya karşı 3. doz aşı gerekli mi?
Afgan kadınlardan sessiz protesto
Afgan kadınlardan sessiz protesto
Bahçeli: Gaziliğin oranı, yüzdesi olmamalıdır
Bahçeli: Gaziliğin oranı, yüzdesi olmamalıdır

Süleymanpaşa’da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenlendi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenlendi.

Haberde İnsan 19.09.2021, 18:11
Süleymanpaşa’da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenlendi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenlendi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde kadınlar en güzel elbiselerini giyip, bisikletleriyle süslenerek, sahil dolgu alanında toplandı. Bir araya gelen yaklaşık 50 süslü kadın, sahil dolgu alanında bisiklet turu yaptı. Bisiklet turu renkli görüntülere sahne olurken, çevrede gezinen vatandaşlar da kadınların bisiklet turuna ilgiyle izledi. Organizasyonun Tekirdağ Temsilcisi Gül Can Ertürk yaptığı açıklamada, "Hareketimiz 2013 yılında İzmir’de başlayan bir hareket. 9 yıl içerisinde, gerek yurtiçi, gerek yurtdışı bisiklet süren birçok kadının dikkatini çekerek, bugüne kadar gelmiştir. Bu yıl turumuz, yaklaşık 150 şehirde ve 30 ülkede eş zamanlı yapılacak. Bu nedenle çok gururluyuz. Dünya otomobilsiz günü kapsamında düzenlenen süslü kadınlar bisiklet turu aslında bir farkındalık oluşturmak amacıyla düzenleniyor. Kadınların toplumda daha fazla görünürlüğünü artırmak, kendilerini temsile etmelerine fırsat vermeyi sağlamak için farkındalık turu da diyebiliriz" dedi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Konyaspor 5 11
4. Karagümrük 5 10
5. Fenerbahçe 5 10
6. Altay 5 9
7. Alanyaspor 5 9
8. Galatasaray 5 8
9. Hatayspor 4 7
10. Kayserispor 4 7
11. Malatyaspor 5 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 5 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 6 12
3. Erzurumspor 6 12
4. Ankaragücü 5 11
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Samsunspor 5 7
9. Kocaelispor 5 7
10. Boluspor 4 6
11. Denizlispor 5 6
12. Menemenspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Bursaspor 6 5
15. Gençlerbirliği 6 5
16. Ankara Keçiörengücü 5 4
17. Altınordu 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 5 11
2. Real Madrid 4 10
3. Valencia 4 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Athletic Bilbao 5 9
6. Sevilla 4 8
7. Osasuna 5 8
8. Mallorca 5 8
9. Rayo Vallecano 5 7
10. Barcelona 3 7
11. Elche 5 6
12. Real Betis 4 5
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 5 4
16. Espanyol 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0