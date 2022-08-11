Süleyman Demirel'den kulaklara küpe olacak tavsiyeler!

KESİP SAKLAYIN DEMİREL’DEN İZ BIRAKAN TAVSİYELER

Müftüoğlu, yine kaleme alıdğı yazısında Süleyman Demirel'in unutulmaz tavsiyelerine de yer vermiş.

İşte o tavsiyelerden bazıları:

1-Hiçbir suyun derinliğini iki ayağınızla birden yoklamayın.

2- Kederde de mutlulukta da “Bu da geçer” demeyi unutmayın.

3- “Daha fazla daha iyidir” diye kendinizi kandırmayın.

4- “Her gecenin sabahı olduğunu” daima hatırlayın!

5- Hayat maçını kaybettiren golleri en çok “Kendinizi en güçlü hissettiğiniz anlarda” yiyebileciğini aklınızdan çıkarmayın.

6- Konuşmaya başlamadan önce şu 4 cümleyi anımsayın:

*Söylediklerimin gereği var mı?

*Anlattıklarım iyilik ve şefkat içeriyor mu?

*Söylediklerim birini incitiyor mu?

*Söz ettiklerim sessizliği bozacak kadar değerli mi?

7- Huzurlu bir yaşam için dinleten değil dinleyen, yargılayan değil anlayan, eleştiren değil hoş gören, kavga eden değil affeden olun.

8- Hakiki dost iyi günde davetle, kötü günde kendiliğinden gelir.

9- Yıllarınızı nasıl geçirdiğiniz, o yılların içine ne kadar çok hatırlanabilir ve güzel an ve anı sığdırdığınız, sizin kaç yıl yaşadığınızdan çok daha önemli ayrıntılardır.

10- Kaybettiklerinin bazen kazancın da olabileceğini unutma.

11- Mutluluk, küçük şeyleri büyük fırsatlara çevirenilme becerisidir.

12- Sabır öfkeden, nezaket nefretten iyidir.

13- Basit ve anlaşılabilir ifade edemiyorsanız yeteri kadar anlamamışsınız demektir.

14- Her tohum kendi toprağında yeşerir, tohum çiçeğini, çiçek meyvesini göremez.

15- Geçmiş pişmanlık, gelecek endişedir. Huzur ise sadece şu anda ve bugündedir.