Stadyumda sürpriz evlilik teklifi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan İnegölspor taraftarı bir genç, sevgilisine stadyumda sürpriz evlilik teklifinde bulundu.

Mehmet Yavuz isimli genç, arkadaşlarının yanına gidip tanıştırma bahanesiyle sevgilisi Özlem Uslu’yu alıp İnegölspor ilçe stadı kapısına getirdi. Stat içine sevgilisi ile el ele giren genç kız, Mehmet Yavuz’un arkadaşları tarafından meşaleler ve havai fişekler eşliğinde karşılandı.

Havai fişekleri atılmasının ardından gencin arkadaşları meşaleler yakıp, "Bordoma beyaz olur musun?" yazılı pankart açtı. Sürprizi gören Özlem Uslu ise büyük şaşkınlık yaşadı. Özlem Uslu, sevgilisinin evlenme teklifine ‘evet’ cevabını verdi. Cevabın ardından genç çift, çiftetelli oynadı.

Heyecanını anlatan Mehmet Yavuz, "Bana destek veren arkadaşlarım, İnegölspor taraftarlarına teşekkür ediyorum. Çocukluğumdan beri bu stattayım. Evlilik teklifi için en güzel yerin burası olduğunu düşündüm. 1 hafta bu sürpriz için çalıştım. Ve mutluyum" dedi.

Özlem Uslu ise, "Böyle bir şey beklemiyordum. Şaşırdım. Çok güzel oldu. Evet cevabını verdim" dedi.