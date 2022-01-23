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Spordaki disiplin iş hayatında da başarıyı getirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’da küçük yaşlarda judoyla spora başlayan Diş Hekimi Muhammet İmdat Aydın, çocuklara spor yapmaları tavsiyesinde bulundu. Aydın, hayal ettiği diş hekimliği mesleğini yerine getirirken başarısındaki en büyük etkenin sporculuğu olduğunu belirtti.

Haberde İnsan 23.01.2022, 10:05
Spordaki disiplin iş hayatında da başarıyı getirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’da küçük yaşlarda judoyla spora başlayan Diş Hekimi Muhammet İmdat Aydın, çocuklara spor yapmaları tavsiyesinde bulundu. Aydın, hayal ettiği diş hekimliği mesleğini yerine getirirken başarısındaki en büyük etkenin sporculuğu olduğunu belirtti.

Babasının Kağıtspor’da görev aldığı dönemde 10 yaşında judoyla tanışan Muhammet İmdat Aydın, spor sayesinde mücadele ruhu, özgüven, iletişim becerisi ve başarı isteği gibi özellikler edindi. Okuldaki ders yoğunluğuna rağmen bu branşta günden güne ilerleme kaydeden Aydın, lise dönemini de milli sporcu olarak geçirdi. Kariyer hayatının iyi noktalara geldiği dönemde üniversiteye hazırlanmak zorunda kalan Aydın, spora bir müddet ara verdi. Bugün İzmit’teki kliniğinde hayal ettiği diş hekimliği mesleğini yapan Aydın, Kağıtspor’da başlayan spor hayatının başarısının arkasındaki en önemli etken olduğunu anlattı.

"Hayat kitaplarda yazanlardan ibaret değil"

Sporun kendisine kattığı en önemli özelliğin hareket alışkanlığı olduğunu dile getiren Aydın, "Hareket alışkanlığından dolayı içine girdiğiniz olağan süreçte kalmayıp, olağanın dışına da çıktığınızda farklı alışkanlıklar edinme zorunluluğu hissediyorsunuz. Bu his ise kişisel gelişimde kilit rol alıyor. Başarı için sporun tetikleyici bir etken olması ve kattığı meziyetler oldukça değerli çünkü hayat sadece kitaplarda yazanlardan ibaret değil" dedi.

"Egzersiz yapmak zihni geliştiriyor"

İnsan hayatının zihinsel gelişiminde sporun çok ciddi katkıları olduğunu anlatan Aydın, sporu ekstra meşgale ya da yorgunluk olarak görmenin yanlış olduğunu söyledi. Özellikle ebeveynlerin çocuklarını hayatın her alanında özgüveni tam bireyler olmaları için farklı faaliyetlere teşvik etmesi gerektiğinin altını çizen Aydın, "Şu an çok yoğun bir sınav süreci olduğu için çocuklar hayatlarında sosyallikten ve diğer faaliyetlerden uzak. Daha çok zamanlarını derslere ve kitaplara gömülmüş vaziyette geçiriyorlar. Bu çocukların hem psikolojik olarak kendilerini baskı altında hissetmelerini sağlıyor hem de kendilerini fark etmelerini engelliyor. Çocuklar dışarıya çıkarak, sosyalleşerek, spor gibi faaliyetlerin içinde bulunarak ancak kendilerini keşfedebilirler" diye konuştu.

Kağıtspor’daki sporculuk hayatından özlemle söz eden, sporun sadece bedensel değil zihinsel de bir katkısı olduğuna dikkat çeken Aydın, "Çocuk sürekli bir mücadele ve kendini geliştirme sürecinde olacak. Bu hem mücadeleci bir karakter oluştururken hem de iş hayatına atıldığında sosyal iletişimde aktif rol almış bir birey olacak. Spor kendisini tanımayı da kolaylaştıracak ki kişinin yaptığı işlerdeki başarısı kendisini tanıma yeterliliğine bağlıdır. Sporun bu anlamda sadece bedensel değil zihinsel bir katkısı da var" ifadelerini kullandı.

"Sporun mesleğime büyük katkısı oldu"

Sporun aynı zamanda mesleki gelişim için de önemli bir noktada olduğunu ifade eden Aydın, "Diş hekimliği direkt olarak uygulamalı bir meslek. Sürekli güncellenen, değişen, yeni tekniklerin ortaya çıktığı ve bunları hekimin sürekli takip etmesi gereken bir meslek grubu. Bizim de diş hekimi olarak zihnen sürekli aktif olmamız gerekiyor. Kendimizi hem el becerileri noktasında hem de güncel literatür noktasında geliştirmemiz gerekiyor. Sporun bu noktada bana kattığı bu geliştirme sürecinde üşengeçlik hissinin ortaya çıkmaması, hareket ve gelişim alışkanlığı sayesinde mesleki anlamda da sürekli günceli takip edip sürekli kendimi geliştirebilme imkanı sağlaması yönünden katkısı oluyor" şeklinde konuştu.

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