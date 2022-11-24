Spil Dağı’nın zirvesinden kadına yönelik şiddete dikkat çektiler

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Manisa’nın bin 517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı’na çıkan kamu kurumlarının kadın personeli, kadına yönelik şiddete dikkat çekip farkındalık oluşturmak amacıyla dağın zirvesinde yer alan ve yıpranması sebebiyle belirli aralıklarla yenilenen Türk Bayrağı’nın değişimini gerçekleştirdi.

Manisa’nın bin 517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı’nın zirvesinde bulunan ve olumsuz hava şartları nedeniyle yıpranan Türk Bayrağı, düzenli olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü ekipleri tarafından zorlu ve tehlikeli bir parkurdan geçilerek yenileniyor. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak isteyen Manisa Valiliği, Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ile Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün kadın personeli zirvede yer alan Türk Bayrağı’nın yenilenmesi sürecine eşlik etti. Bayrağın yenilenmesini polis ve jandarmanın kadın personeli birlikte yaptı. Daha sonra kadınlar, “Kadına El Kalkamaz” ve “Kadına Yönelik Şiddete Birlikte Dur Diyelim” pankartı açtı. Bayrak değişiminin ardından grup adına açıklama yapan Manisa Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Nagihan Eroğlu, kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla Manisa Valiliği koordinesinde Manisa genelinde kamuoyuna yönelik bilgilendirme çalışmalarının yapıldığını hatırlattı. Eroğlu, “Valilik, jandarma, emniyet, aile ve sosyal hizmetlerde görevli arkadaşlarımız başta olmak üzere, ilimiz genelinde kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla sahada bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri düzenliyoruz. Bugün de bin 517 metre rakımlı Spil Dağı’nda bulunan ’Bayrak Tepe’de kadınlarımızla birlikte bayrak değiştirerek ‘kadın hayatın her alanındadır’ sloganıyla ‘Kadına El Kalkamaz’ pankartı açtık. Ülkemiz genelinde yürütülen çalışmalar neticesinde umuyoruz ki kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturabilir ve şiddet olaylarının önüne geçebiliriz” dedi.

Manisa Valiliği öncülüğünde birçok etkinliğin düzenlendiğini kaydeden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürü İlknur Yüksel ise amaçlarının kadına yönelik şiddetin önlenmesi olduğunu vurguladı. Yüksel, “Kadına yönelik şiddete karşı birçok çalışmalarımız mevcut. Bu hafta içerisinde de muhtarlarımıza kadına yönelik şiddetle ile ilgili eğitim çalışmalarımız olacak. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze bağlı kız öğrenci yurtlarımızdaki kız öğrencilerimize, kuruluşumuzu tanıtan ve kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarımız hakkında bilgiler aktaracağız” diye konuştu.

Manisa’da 142 bin erkeğe bilgilendirme yapıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 5 milyon erkeğe eğitim kampanyası çerçevesinde Manisa’da da farkındalık ve eğitim çalışmaları yapıldığını anlatan Yüksel, “Manisa ili olarak bu yıl içerisinde 90 bin erkeğe farkındalık çalışması planlandı. Kasım ayı itibariyle hedeflenen 90 bin rakamının üzerine çıktık. Toplamda 142 bin erkeğe ulaşarak kadına şiddete yönelik eğitim çalışmalarımızı tamamladık. Bilgilendirme amaçlı saha çalışmalarımız devam ediyor” dedi.