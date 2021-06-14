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Sosyal Destekte Osmangazi ve Kızılay omuz omuza

Osmangazi Belediyesi ‘Belediyem Benimle” ekipleri ile Türk Kızılay Osmangazi Şubesi, ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlar için sosyal destek çalışmalarını birlikte yürütüyor.

Haberde İnsan 14.06.2021, 12:55
Sosyal Destekte Osmangazi ve Kızılay omuz omuza

Osmangazi Belediyesi ‘Belediyem Benimle” ekipleri ile Türk Kızılay Osmangazi Şubesi, ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlar için sosyal destek çalışmalarını birlikte yürütüyor.

Pandemi süresince özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarında yaptığı sosyal yardım çalışmalarıyla örnek olan Osmangazi Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine yardımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Osmangazi’nin dört bir yanından gelen taleplere cevap veren Belediyem Benimle ekipleri, aynı zamanda diğer kurumların çalışmalarına da destek veriyor. Pandemi sürecinde Kaymakamlık Vefa Destek Grubu ile ortak hareket eden belediye ekipleri, hafta sonu da Türk Kızılay Osmangazi Şubesi ile birlikte ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek, protein kolisi, gıda kolisi, Kızılay konservesi ve kırtasiye malzemesi dağıttı.

Osmangazi’deki ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal destek konusunda Osmangazi Belediyesi ile güç birliği yaptıklarını belirten Türk Kızılay Osmangazi Şube Başkanı Halil Atalay, “İhtiyaç sahibi ailelerimize gerekli yardım malzemelerini Osmangazi Belediyesi’nin ekipleriyle birlikte kapı kapı dağıtıyoruz. Kurumlar arası işbirliğiyle sosyal destek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Katkı ve desteklerinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a teşekkür ederiz” dedi.
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