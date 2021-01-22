Son Dakika
Son Yaz Yağmur Kara (Hafsanur Sancaktutan) kimdir?
Hafsanur Sancaktutan, 20 Mart 2000 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Çok küçük yaşlardan itibaren tiyatroyla ilgilenen Hafsanur Sancaktutan, yer aldığı tiyatro oyunlarıyla birçok ödül kazanmıştır. İlk oyunculuk deneyimi 2018 yılında "Gülperi" dizisiyle başladı.
Haberde İnsan 22.01.2021, 22:57
8
HAFSANUR SANCAKTUTAN ÖDÜLLERİ
Terakki Vakfı – Övgüye Değer Oyuncu Ödülü – Otobüs / 2016
İstek Okulları – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü – Kuraldışı ve Kural / 2015
14. PAM – Övgüye Değer Oyuncu Ödülü – Kuraldışı ve Kural / 2015
Rotary Kulübü – En İyi Kadın Oyuncu Ödülü – Kuraldışı ve Kural / 2015
HAFSANUR SANCAKTUTAN’IN OYNADIĞI DİZİLER
Son Yaz / Yağmur / 2020
Aşk Ağlatır / Ada Meryem / 2019
Gülperi / Fidan / 2018