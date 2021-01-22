Son Yaz Yağmur Kara (Hafsanur Sancaktutan) kimdir?

HAFSANUR SANCAKTUTAN ÖDÜLLERİ

Terakki Vakfı – Övgüye Değer Oyuncu Ödülü – Otobüs / 2016

İstek Okulları – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü – Kuraldışı ve Kural / 2015

14. PAM – Övgüye Değer Oyuncu Ödülü – Kuraldışı ve Kural / 2015

Rotary Kulübü – En İyi Kadın Oyuncu Ödülü – Kuraldışı ve Kural / 2015

HAFSANUR SANCAKTUTAN’IN OYNADIĞI DİZİLER

Son Yaz / Yağmur / 2020

Aşk Ağlatır / Ada Meryem / 2019

Gülperi / Fidan / 2018