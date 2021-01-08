banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Dolar ve Euro'da son durum ne?
Dolar ve Euro'da son durum ne?
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?
Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?
Trump'tan şaşırtan 'U' dönüşü
Trump'tan şaşırtan 'U' dönüşü

Son nefesine kadar bekçilik yaptı, şimdi antik kenti evlatları koruyor

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Anavarza Antik Kenti’nin ortaya çıkmasına büyük katkı sunan ve ev yapma hayalleri ile bulduğu tarihi eserleri valilik ve kaymakamlığa bildirerek 7 bin yıl önce yaşamış medeniyetlerin ortaya çıkmasına büyük katkı sunan Türkiye’nin ilk kadın bekçisi Hatun Dilci ve Amber Dilci’nin evlatları, annelerinden kalan emanete gönüllü olarak bekçilik yapıyor.

Haberde İnsan 08.01.2021, 10:14
5
Son nefesine kadar bekçilik yaptı, şimdi antik kenti evlatları koruyor

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Anavarza Antik Kenti’nin ortaya çıkmasına büyük katkı sunan ve ev yapma hayalleri ile bulduğu tarihi eserleri valilik ve kaymakamlığa bildirerek 7 bin yıl önce yaşamış medeniyetlerin ortaya çıkmasına büyük katkı sunan Türkiye’nin ilk kadın bekçisi Hatun Dilci ve Amber Dilci’nin evlatları, annelerinden kalan emanete gönüllü olarak bekçilik yapıyor.

Adana’nın Kozan ilçesinde Anavarza Antik Kenti’nin 34 yıl bekçiliğini yaptıktan sonra emekli olan ve 2019 yılında 80 yaşında son nefesine kadar antik kentin bekçiliğini sürdüren Hatun Dilci’nin kızı Şükriye Arıkanlı, 8 kardeş olduklarını ve ağabeyi Yücel Dilci ile birlikte sadece tarihin değil anne emaneti olan Anavarza Antik Kentini gönüllü olarak koruyup kollamayı sürdürdükleri söyledi.

Tarihte ilk duble yol olan ve zafer takı ve mimari dokusu ile görenleri hayran bırakan Anavarza Antik Kenti’nin ve Türkiye’nin ilk kadın bekçisinin annesi Şükriye Arıkanlı olduğunu belirten Şükriye Arıkanlı, annesi ile babaannesi arasındaki geçimsizliğin geçmişe ışık tutan bir hikayeye dönüştüğünü aktardı. Arıkanlı, "Annem kayınvalidesi ile geçinemiyordu. Burada ev yapmak isterken bir mozaik buldu ve o dönem paraları olmadığı için annem tavuğunu satarak bunu müze müdürü ile kaymakama götürdü. O dönem 10 TL yol parası bularak gitti ve anneme bu mozaiği bulduğu için 500 TL ödül vermişlerdi. Yeniden ev yaparken evin temelini kazmak isterken kapalı bir yapı buluyorlar. Annem ve babam bunu yine valiliğe haber veriyor ve burada Anavarza Kralının kızını bulduğu için annemin gözlerinden öpüyorlar. O zaman anneme para yerine bekçilik teklif ediliyor. Eskiden buralarda yağmalar yapılırmış. Annem ve babam buraları korumaya başlıyor” dedi.

Kaçak kazı yapanların annesinin korkulu rüyası olduğunu ve kazı yaparken vurulan her kazma sesinin annesinin kendine vurulduğunu hissettiğini aktaran Şükriye Arıkanlı, “Bir gün annem kaçak kazı yapıldığını duyuyor ve Yörük kıyafeti giyip adamların yanına gidiyor ve buranın bir kadın bekçisi var sizi görürse kötü olur diyor. Adamlar annemim bekçi olduğunu bilmeden küfür ediyorlar ve annem saklandığı taşın arkasından silahı ile kaçak kazı yapanları kovalıyor" diye konuştu.

2019 yılında vefat eden annesinin 34 yıl resmi olarak, emekli olduktan sonra da 80 yaşına kadar gönüllü olarak eserleri koruduğunu anlatan Şükriye Arıkanlı, "Annemden bize miras bu eserler. Sanki o tarihte gibi yaşıyoruz. Bu eserler annem sağken alınıp korunmak için müzeye konmuştu o zaman annem felçlik bile geçirdi. Sonra annem hastanede iken müze yetkilileri imitasyonunu getirip koydu o derece bu eserle annem bağlıydı. Onlarca plaket aldı. Annem 2019 yılında vefat etti ve bizler de bunlara sahip çıkmaya devam ediyoruz. Binlerce yıllık tarihe ışık tutan bir yer. Yılan başlı kız, Medusa, Roma döneminden kalma, çok sayıda eser bulundu. 7 kavim burada yaşamış. Mısır’dan Arabistan’dan taşlar getirilmiş. Yerli ve yabancı turist aşırı oluyor. Bizler de gönüllü olarak bekçilik yapmayı sürdürüyoruz. Buraya uğramadan giden olmuyor. Bu bahçede iki mozaik var. Kralların mezar taşları o zamana ait tanrıçalar, yılan başlı kız var" dedi.
Yorumlar (0)
banner429
banner422
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 16 34
2. Fenerbahçe 16 32
3. Gaziantep FK 16 31
4. Alanyaspor 17 30
5. Galatasaray 16 30
6. Hatayspor 16 27
7. Trabzonspor 17 26
8. Konyaspor 16 22
9. Karagümrük 16 21
10. Malatyaspor 16 21
11. Antalyaspor 17 21
12. Rizespor 16 20
13. Göztepe 16 19
14. Sivasspor 16 19
15. Başakşehir 16 19
16. Gençlerbirliği 16 19
17. Kasımpaşa 16 19
18. Ankaragücü 16 15
19. Denizlispor 16 13
20. Kayserispor 16 13
21. Erzurumspor 17 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Adanaspor 16 18
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Barcelona 17 31
4. Real Sociedad 18 30
5. Villarreal 17 29
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 18 21
10. Cádiz 17 20
11. Real Betis 17 20
12. Eibar 17 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Valencia 17 16
18. Elche 15 16
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12