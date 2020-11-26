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Sokakta yaşayan gence devlet sahip çıktı

Samsun’da sokaklarda yaşayan gence devlet sahip çıkarak bakım merkezine yerleştirdi.

Haberde İnsan 26.11.2020, 20:37
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Sokakta yaşayan gence devlet sahip çıktı
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Samsun’da sokaklarda yaşayan gence devlet sahip çıkarak bakım merkezine yerleştirdi.

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 30 yaşındaki Kadir Narlı yaklaşık 5 aydır Esentepe Mahallesi Çocuk Kütüphanesi ve Fabrika Camisi çevresinde görülüyor, geceleri buradaki camin merdiven altında yatıyordu. Açlık ve soğukla mücadele eden Narlı, yiyeceğini çöp konteynırlarından temin ederek karnını doyuruyordu.

Sağlık ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen genç için devlet harekete geçti. Kadir Narlı’ya Samsun Valiliği tarafından sahip çıkıldı. Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Araştırma ve gereğinin yapılması için Valimiz Sayın Dr. Zülkif Dağlı tarafından Vezirköprü Kaymakamımıza talimat verilmiş, Kaymakamlıkça yapılan araştırma ve inceleme sonunda haberde bahsi geçen vatandaşımıza ulaşılmış olup, vatandaşımız Samsun il merkezinde yer alan bir bakım merkezine yerleştirilmiştir" denildi.
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