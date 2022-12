Şırnak’ta engelli bireyler günlerini çeşitli etkinliklerle kutladı

Şırnak’ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engelli bireylerin çeşitli tiyatro ve dans gösterileriyle kutlandı.

Programda konuşan Şırnak Valisi Osman Bilgin, "Türkiye nüfusunun 8 milyonunun engelli olduğunu düşündüğümüzde, bunların da yarısının sonradan engelli olduğunu düşündüğümüzde, hepimizin birer engelli adayı olarak, engelli kardeşlerimizi anlama ve her anını hissetmemiz gerekiyor. Ülkemiz engelliler anlamında çok ciddi mesafeler kat etti. Eskiden devletin herhangi bir yasası da yoktu desteği de yoktu" dedi.

"Eskiden aileler engelli çocuklarını evlerden çıkarmak istemiyorlardı" diyen Vali Bilgin, "Çok şükür bugün engellilerin her türlü maaşından tutun, bakılmasına kadar devletimiz en ücra köyünden en merkezi yere kadar her birini sahipleniyor. Dünyada örnek olabilecek uygulamalar yapıyor. Engelli okulları ile merkez ve ilçelerde çalışmalarımız devam ediyor. Engelli kardeşlerimizin eğitime ihtiyaçları var. Sivil toplum kuruluşları ve diğer vatandaşların duyarlılığını ve farkındalığını artırmalıyız. Bizler sadece bu günlerde değil, her gün hatırlamamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Etkinlikte, engelli çocuklar tarafından çeşitli tiyatro ve dans gösterileri de yapıldı.

Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Salonunda düzenlenen etkinliğe; Şırnak Valisi Osman Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, İl Emniyet Müdürü Celal Dalman, kurum müdürleri, engelliler ve aileleri katıldı.