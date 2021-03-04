banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ankaragücü Galatasaray’ı yendi, dipten kurtuldu...
Ankaragücü Galatasaray’ı yendi, dipten kurtuldu...
Doğum günün kutlu olsun Beşiktaş
Doğum günün kutlu olsun Beşiktaş
Yerli hamsi fiyatı cep yakıyor
Yerli hamsi fiyatı cep yakıyor
Sustalı saldırgan siyahileri hedef aldı
Sustalı saldırgan siyahileri hedef aldı

Sinop’ta pandemi akrabaları özletti, komşuluğu öğretti

SİNOP (İHA) – Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan listede kırmızı renkle gösterilen ‘çok yüksek riskli’ iller kategorisinde yer alan Sinop’ta vatandaşlar pandemide akrabalarına hasret kaldıklarını, komşuluk ilişkilerinin ise bu dönemde geliştiğini dile getirdi.

Haberde İnsan 04.03.2021, 08:55
2
Sinop’ta pandemi akrabaları özletti, komşuluğu öğretti

SİNOP (İHA) – Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan listede kırmızı renkle gösterilen ‘çok yüksek riskli’ iller kategorisinde yer alan Sinop’ta vatandaşlar pandemide akrabalarına hasret kaldıklarını, komşuluk ilişkilerinin ise bu dönemde geliştiğini dile getirdi.

“Kızımı göremiyorum”

Tahir Özcan, “Dışarıda olmaya hasret kaldım. Gezip dolaşmaya hasret kaldım. Hafta sonları dışarı çıkmaya hasret kaldım. Torunlarım yok ama kızımla görüşemiyorum. Kızım Ankara’da gelemiyor. Ben oraya gidemiyor böyle kaldık” dedi.

“Babam da virüsten öldü”

Ahmet Göktepe, “Sevdiklerimize hasret bıraktı. Sevdiklerimizi yaşlılarımızı elimizden aldı. Çok kişi kaybedenimiz var. Tabi onları özlüyoruz. İnşallah bu virüsü kaybedelim bitirelim. Tabi bunun için en önemli kural maske, temizlik ve mesafe. Bunu böyle yok ederiz yoksa elimizi kolumuzu sallayarak bana bir şey olmaz diyerek olmaz. Bak sevdiklerimiz gitti. Babam da gitti. Çok arkadaşımızın babası da gitti. Hep bu virüsten öldü. Babam da virüsten öldü. Biz bunlara uymazsak daha çok bu olayı yaşarız” diye konuştu.

“Niye böyle bu millet”

Nezihe Tancıl, “Sinop’ta kimisi uyuyor kimisi uymuyor. Balkonda oturuyorum bakıyorum. Doğru düzgün hiç mesafe yok. Niye böyle millet ben bilmem. Geliyor İstanbul’dan birisi bulaştırıp gidiyor işte. Memlekete gitmedim korkumdan. Mersin’de de var. Çocuklar dışarı gidecek okula gidecek boş ver evimde oturayım dedim. Ne kimseyle görüşüyorum ne de kimse geliyor“ şeklinde konuştu.

“Hısım akrabana gidemiyorsun”

Gülsüm Kaya, “Çıkıp gezemiyoruz çok fazla. Tatile gidemiyorsun, bir yere gidemiyorsun. Hısım akrabana gidemiyorsun. Maskelerden sıkıldık artık. Kurallara uyan var uymayan var. Yine kırmızı noktada Sinop” ifadelerini kullandı.

Pandemide komşuluk ilişkileri gelişti

Salih Yılmaz, “Biz iş icabı çıkıyoruz ama tabi çok şeyi özlüyoruz. Lokantalarımız kapalı, kahvehanelerimiz kapalı iş yerlerimiz kapalı. Her taraf kapalı. Öğrettiği şeylerde var tabi. Komşuluk ilişkileri biraz daha sıkı fıkı olmaya başladık. Komşuluk ilişkilerini gerçekten geliştirdi. Herkes birbirinin derdine koşuyor. Birbirine yardımcı olmaya çalışıyor. O yünden çok faydaları oldu” sözlerine yer verdi.

“Kendimizi biraz kenara çekmemiz lazım”

Yaşar İnan, “Bu hastalık böyle serbest bırakırlarsa biraz zor biter gibime geliyor ve daha çok kişilere bulaşır, çok kişiler de ölür. Normalleşmek için biraz daha beklemeleri lazımdı ben bunun kanaatindeyim. Kendi iyiliğimiz için çoluğumuz çocuğumuz için biraz kendimizi kenara çekmemiz lazım. Biz 50-60 yaşında olmuşuz önemli değil ama gençlerimiz var çoluğumuz çocuğumuz var onları korumak gerekir” sözleriyle kendini anlattı.
Yorumlar (0)
banner422
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 27 57
2. Beşiktaş 26 57
3. Fenerbahçe 26 54
4. Trabzonspor 26 48
5. Hatayspor 27 46
6. Gaziantep FK 27 43
7. Alanyaspor 26 42
8. Karagümrük 27 41
9. Göztepe 26 35
10. Antalyaspor 26 34
11. Sivasspor 26 33
12. Konyaspor 26 32
13. Malatyaspor 27 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Kayserispor 26 28
16. Rizespor 27 28
17. Başakşehir 27 26
18. Erzurumspor 27 26
19. Ankaragücü 26 23
20. Denizlispor 26 21
21. Gençlerbirliği 26 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 24 39
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Boluspor 24 26
14. Menemenspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 24 15
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 27 65
2. M. United 27 51
3. Leicester City 27 50
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 26 44
6. Liverpool 26 43
7. Everton 25 43
8. Tottenham 25 39
9. Aston Villa 25 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 27 34
13. Crystal Palace 27 34
14. Southampton 26 30
15. Burnley 27 29
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 26 23
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 27 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 25 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Celta de Vigo 25 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20