Sıfır araç aldı, 7 yıl sonra şanzımanda ‘gizli ayıp’ olduğu ortaya çıktı

Adana’da avukat Ömer Uruç’un 2013’te aldığı otomobilinin 7 yıl sonra şanzımanı çatladı. Firma, ‘kullanıcı hatası’ dedi ve Uruç’tan 36 bin 865 lira tamir ücreti tahsil etti. Uruç, konuyu yargıya taşıdı ve mahkeme, arızanın üretim hatasından kaynaklı ‘gizli ayıp’ olduğuna hükmedip 36 bin 865 liranın geri ödenmesine karar verdi.

Avukat Ömer Uruç (26), 2013 yılında bayiden 70 bin liraya 0 kilometre 01 SU 835 plakalı otomobil satın aldı. 2020 yılında ise araçta arıza lambası yandı ve Uruç, yetkili servise gitti. Serviste yapılan inceleme de ise şanzımanın çatlak olduğu belirlendi ve servis Uruç’a ‘kullanıcı hatası’ dedi. Tamir ücreti olarak da servis, ilk önce 59 bin lira daha sonra da indirimle 36 bin 865 lira istedi.

16 Temmuz 2020 tarihinde ise Ömer Uruç, arızanın kendi kullanımdan kaynaklanmadığını belirterek 5. Sulh Hukuk Mahkemesine başvurdu. 24 Temmuz 2020 tarihindeki bilirkişi raporunda, “Şanzıman üzerindeki çatlağın, kullanıcı kusuruyla oluşmayacağı; araçta imalattan kaynaklı gizli ayıp olduğu tespit edilmiştir” denildi.

Aynı raporda henüz 55 bin 213 kilometredeki araçta bu denli bir arıza çıkmasının da normal olmadığı vurgulandı. Konuyla ilgili detaylı araştırma yapan Uruç, çarpıcı bir detaya ulaştı.

3 milyon araç geri çağırılmış

Uruç, haber sitelerinde kendi arabasıyla aynı marka ve modelde 2011-2015 yılları arasında üretilen yaklaşık 3 milyon aracın, ‘DSG’ olarak pazarlanan çift kavramalı şanzımandaki üretim hatası nedeniyle üretici firma tarafından geri çağrıldığı bilgisine ulaştı.

Üretici firma da aracın satın alınıp, 7 yıl ve yaklaşık 55 bin kilometre boyunca kullanılması, bu süre içinde bir hatanın; şanzıman-volan gibi güç aktarma organlarında gizli kalmasının mümkün olmayacağına dikkat çekti. Firma, “Araç, yepyeni bir şanzımana sahip olmuş ve böylece araç da yenilenmiştir. Bu katkılar, araca değer kazandırır, bunlar değer kaybettiren unsurlar değildir” savunmasını yapması dikkat çekti.

Ömer Uruç, yargı süreci devam ederken otomobilsiz kalmamak için 36 bin 865 lira ödeyerek aracını tamir ettirdi.

Mahkeme kararı verip paranın geri ödenmesini hükmetti

Tamirden sonra Ömer Uruç, Adana 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme ise araçta ‘gizli ayıp’ olduğuna hükmederek, “Tüm kontrol ve servis bakımları, yetkili servis olan davalıda yaptırılmış olmasına rağmen, araçta şanzıman arızası meydana geldiği; oluşan arızanın kullanıcı hatasından kaynaklanan bir hata olmadığı, alınan bilirkişi raporundan araçtaki ayıbın, üretim hatasından kaynaklı ‘gizli ayıp’ olduğu anlaşılmıştır” kararını verdi.

Ayrıca mahkeme, davalı olan firmanın, onarım masrafı için aldığı 36 bin 865 lira ile 8 bin lira da ‘araç değer kaybı’ olmak üzere toplam 44 bin 865 bin lirayı Avukat Ömer Uruç’a geri ödemesine kararlaştırdı.

“Tüketici olarak çok gururluyum”

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Avukat Ömer Uruç, “Araçta üretimden kaynaklı gizli ayıp olduğu ve bunun tüketiciye fatura edilemeyeceği hüküm altına alındı. 2 yıl devam eden mahkeme süreci sonunda araçta ‘gizli ayıp’ olduğuna hükmetti. Fakat işin bir ilginç yanı davalı firmanın mahkemede yaptığı savunma var. Şanzıman değişiminin araca değer katacağı yönünde ilginç bir savunma yaptı. Mahkeme, o savunmaya da itibar etmedi. Aracın alımından 9 sene sonra bir ayıp tespitini içerdiği için Türkiye’de ilk bu dava. Bu nedenle hem avukat hem de tüketici olarak çok gururluyum. İnsanlar aldıkları üründe bir ayıp varsa, gizli ayıp olduğunu düşünüyorlarsa sonuna kadar pes etmesinler” diye konuştu.