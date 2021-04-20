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Sıcaktan bunalan çocuklar arazözden çıkan tazyikli suyla serinledi

Antalya’da sıcaktan bunalan çocuklar, belediye arazözünden çıkan tazyikli suyla serinledi.

Haberde İnsan 20.04.2021, 10:10
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Sıcaktan bunalan çocuklar arazözden çıkan tazyikli suyla serinledi

Antalya’da sıcaktan bunalan çocuklar, belediye arazözünden çıkan tazyikli suyla serinledi.

Antalya’da iki gündür etkisini sürdüren sıcak hava dalgasında termometreler dün 30 dereceye kadar çıktı. Kepez ilçesi Güneş Mahallesi’nde sıcaktan bunalan çocuklar, belediye arazözünün sıktığı tazyikli suyla serinledi. Çimleri sulayan belediye çalışanının suyu sıktığı alana doğru koşuşan çocuklar, serinlemenin yanı sıra uzun süre eğlendi.

Çocukların eğlencesini çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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