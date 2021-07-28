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Sıcağa alışık olmayan Erzurumlular serinlemek için farklı çözümler arıyor

Soğuk havasıyla meşhur olan Erzurum’da sıcak geçen yaz mevsiminde serinlemek isteyenler birbirinden farklı çözümler arıyor. Erzurumlu fenomen Arif Arifoğulları da serinlemek için bulduğu çözümle görenleri gülümsetti.

Haberde İnsan 28.07.2021, 09:26
Sıcağa alışık olmayan Erzurumlular serinlemek için farklı çözümler arıyor
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Soğuk havasıyla meşhur olan Erzurum’da sıcak geçen yaz mevsiminde serinlemek isteyenler birbirinden farklı çözümler arıyor. Erzurumlu fenomen Arif Arifoğulları da serinlemek için bulduğu çözümle görenleri gülümsetti.

Son yılların en sıcak yaz mevsimini yaşayan Erzurum’da termometreler 30 dereceleri buldu. Kavurucu sıcaklara alışık olmayan Erzurumluları farklı çözümlere itti. Erzurumlu sosyal medya fenomeni Arif Arifoğulları da serinlemek için ilaçlama pompasını temizleyerek içine buzlu su doldurdu. Pompaya duş başlığı takan Arifoğulları, sıcaktan bunaldığı anlarda pompa sayesinde soğuk duş aldı.

Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Arifoğulları izleyenleri kahkahaya boğarken, video binlerce kişi tarafından beğenildi.
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