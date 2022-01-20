Selçuk Tepeli kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Selçuk Tepeli, 1974 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Tepeli, Üniversite öğrenimini Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümünde tamamlamıştır. Üniversitenin ardından ise IEP Rennes’de Avrupa Birliği Avrupa’da Sınırlar ve Kamu Hareketleri üzerine yüksek lisansını yaptı.

KARİYER HAYATI

Medya sektöründe Aktüel ve Newsweek Türkiye gibi prestijli dergilerde yayın yönetmenliğini yaparak başlayan Selçuk Tepeli, Habertürk yayın danışmanlığı, Gazete Habertürk Hafta Sonu ekleri genel yayın yönetmeni görevini de üstlenmiştir.

Habertürk TV’de Ceyda Karan’la birlikte Eksen adlı programı yapan Tepeli, Fatih Altaylı'nın görevi bırakmasının ardından Habertürk gazetesinin genel yayın yönetmenliğini üstlenmiştir.

2018'in Temmuz ayında Habertürk gazetesi kapandıktan sonra da bir süre Habertürk TV genel yayın yönetmenliğini yaptı.

Genel yayın yönetmenliğini bırakan Tepeli, bu kez kamera önüne geçerek Habertürk TV’de Gün Başlıyor programında sunucu - yorumcu olarak boy göstermiştir.

Ünlü sunucu, Eylül 2020 tarihinden bu yana Fox Ana Haber ile ekranlardaki yerini almaya devam ediyor.