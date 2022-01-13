Şehzadeler Aşevinin temeli dualarla atıldı

Şehzadeler Belediyesi ile Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Şubesi işbirliğiyle hayata geçirilecek Şehzadeler Aşevi’nin temeli dualarla atıldı. 1 milyon 59 bin TL’ye ihale edilen ve günde 3 bin ihtiyaç sahibi vatandaşa sıcak yemek çıkarabilecek kapasiteye sahip olacak merkezin, Nisan ayında başlayacak olan Ramazan ayı öncesinde tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki engelli, yaşlı, bakıma muhtaç ve öğrenciler gibi ihtiyaç sahibi kesimlere sıcak yemek hizmeti verecek olan Şehzadeler Aşevi’nin temeli, Şehzadeler Belediyesi ile Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Şubesi işbirliğiyle atıldı. Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, Karabük İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, Şehzadeler belediye başkan yardımcıları ile belediye meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen temel atma töreninde açılış konuşmasını yapan Başkan Çelik, aşevinin Ramazan ayı öncesinde tamamlanacağını söyledi.

“Her zaman garip gurebanın yanında olduk"

Şehzadeler Belediyesi’nin kurulduğu günden beri sosyal belediyeciliğin gereği olarak her zaman garip, gurebanın yanında olduğunu hatırlatan Başkan Çelik, “Sosyal yardım faaliyetlerimizi kesintisiz olarak sürdürdük. Bununla birlikte güzel projeleri de hayata geçirdik. Atma Paylaş gibi bir projeyi hayata geçirerek, ilçemiz halkı arasında bir gönül köprüsü kurduk. Evlerde kullanılabilir durumda olan ihtiyaç fazlası malzemeleri belediye ekiplerimiz alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Böylece hem israfı önlemiş olduk hem ilçemiz halkı arasında hayır ve gönül köprüsüne vesile olduk. Bugün de bir aşevinin temelini atmak için bir aradayız” dedi.

Aşevinin tamamlandığında günde 3 bin kişiye sıcak yemek çıkarabilecek bir kapasitesinin olacağını aktaran Başkan Çelik, “Proje kısmında ciddi bir emek harcandı. Bölgemizdeki aşevleri incelenerek yetkilileri ile görüşüldü ve onların tavsiyeleri, fikirleri alındı. Aynı şekilde bu sektördeki firmalarla da görüşülerek onların da düşünceleri alındı. Nihayetinde son derece güzel, ihtiyaca cevap veren bir proje belirlendi. İmar planı tadilatları yapılarak ihaleye çıkıldı ve şimdi de temeli atılacak" diye konuştu.

“Evinde yemek yapabilecek imkanı olmayanlara hizmet verecek”

Aşevinin 1 milyon 59 bin TL’ye ihale edildiğini kaydeden Başkan Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak binayı tamamlıyoruz. Yine bir aracı servis ve dağıtım için hazır ettik. Aşevinin iç ekipmanları için de üzerimize düşeni yapacağız. Türkiye Diyanet Vakfı ile birlikte aşevini çalıştıracağız. Hedefimiz şu; evinde yemek yapabilecek imkanı olmayan hasta, engelli, bakıma muhtaç, yaşlı ve öğrencilere sıcak yemek çıkarmak. Türkiye Diyanet Vakfı ile birlikte bu işin yapılması ile de hizmetin sürdürülebilir ve süreç içerisinde hayırseverlerin de etkin olabilecekleri bir sistem oldu. Bu noktada da İl Müftümüz Mustafa Soykök’e katkı ve duyarlılıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

Ramazan öncesi açılacak

Aşevinin Ramazan ayı öncesi açılacağını müjdeleyen Başkan Çelik, “Bu hayır merkezi bizlerden sonra da nesiller boyu devam ederek, büyük bir hayra imza atarak bugün burada olan herkesin sevap hanesinin açık kalmasına vesile olacaktır. Şehzadelerimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Başkan Çelik daha sonra aşeviyle ilgili teknik bilgiler vererek konuşmasını sürdürdü: “Parsel alanı 2 bin 980 metrekare olup bu alanın yaklaşık olarak 850 metrekarelik bölümü aşevi binası ve sirkülasyon alanı ile çevre düzenlemesi olarak kullanılacaktır. Binamız bağlantı terasları ile birlikte toplam 295 metrekarelik alanda betonarme üzeri çelik çatı konstrüksiyon sisteminden oluşmaktadır. Giriş kısmında yer alan 12 metrekarelik idari ofis bölümü, kadın personelimize hitap edecek olan 10 metrekarelik soyunma odası, 13 metrekarelik kuru depo saklama alanı, 66 metrekarelik pişirme alanı, soğuk hava depo alanları ayrılarak bölünmüş olan 62 metrekarelik et/tavuk, sebze ve hamur hazırlık alanları, 30 metrekarelik bulaşıkhanesi, imalat öncesi personel için dezenfektan uygulanacak olan holü, dış malzeme giriş, hazırlanan yemeklerin giriş ve kirli kapların dönüş işlemleri için hazırlanan teraslar bulunmaktadır. Bahçe bölümünde özellikle araç giriş çıkış ve sevkiyatlar düşünülerek yaklaşık 550 metrekarelik alan saha betonu ile kaplanacaktır. Tüm mekanların tavanı taş yünü asma tavan ile kaplanacaktır. Çatıda hem su hem de ısı yalıtımı amacıyla poliüretan yalıtımlı sandviç panel çatı kullanılmıştır. İdari ofis ile soyunma odaları haricindeki tüm mekanlar duvar seramiği ile kaplanacaktır.”

Müftü Soykök hayırseverlere seslendi

Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök ise bir sadaka-i cariyeyi hayata geçirdiklerine dikkat çekerek şunları söyledi: “Allah ne kadar takdir ettiyse sürekli olacak bir aşevinin temelini dualarla atmış olacağız. Cenabı Allah tamamlamayı, bu hizmet ile nice nice gönüllere dokunmayı bize nasip etsin. Hayırseverlerimizin desteği ile biz bu aşevini devam ettireceğiz. Hayırseverlerimize çağrıda da bulunmak istiyorum. Bu aşevi bizlere emanettir. Hep beraber bu hizmeti sunmuş olacağız.”

“Manisa’nın bir eksikliği daha giderildi"

Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara da şehzadeler şehri Manisa’nın kadim bir şehir olduğuna değinerek, “Kadim şehirlerin en önemli özelliklerinden biri, dışarıdan gelen insanların karınlarını rahatlıkla doyurabilecekleri, yatabilecekleri ortamlarının olmasıdır. Bu hizmet ile Manisa’nın önemli bir eksiği giderilmiş oluyor. Katkı ve destek sunan herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından törene katılan Karabük İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk eşliğinde dualar edildi, adak hayvanı kesilerek temele ilk harç döküldü.