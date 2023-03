Şehit pilot Ertan’ın ailesi konteynerde hayata tutundu

Suriye’de 2012 yılında düşürülen uçakta şehit olan Malatyalı pilot Yüzbaşı Gökhan Ertan’ın depremden etkilenen ailesi konteyner kentte yaşamını sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. 2012 yılında Suriye’de düşürülen uçağın pilotu şehit Yüzbaşı Gökhan Ertan’ın Malatya’da yaşayan ve depremlerden etkilenen ailesi, Beydağı’nda kendilerine tahsis edilen konteynerde hayata tutundu. Ağır hasar alan binalarından eşya alamadıklarını belirten şehit Ertan’ın babası Ali Ertan, devlet tarafından her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

“Yerimiz çok güzel, Allah devletimizden razı olsun”

Depremde evlerinin ağır hasar aldığını ve eşinin duvarın altında kaldığını anlatan Ali Ertan, “Oğlum Yüzbaşı şehit Gökhan Ertan, 2012 yılında Suriye’de düşürülen uçağın pilotuydu. Deprem günü çok büyük bir acı çektik. Eşim ve çocuklarım deprem anında içerideydi. Deprem çok uzun sürdü, çok sallandık. Daha sonra Yeşilyurt semt pazarının olduğu yere gittik ve orada bir gece kaldık. Eşim rahatsız olduğu için. depremde duvarın altında kaldığı için Elazığ’a gittik. 30 gün kadar orada ordu evinde kaldık. Onlar da, vatandaşlar da bizi çok iyi karşıladılar. Her türlü desteği sağladılar. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen müdürüm şu an oturduğumuz konteyneri bize tahsis etti. Biz de geldik. Yerimiz çok güzel, Allah devletimizden razı olsun. Allah bir daha böyle bir acı da göstermesin. Her türlü ihtiyacımız karşılandı” dedi.

Ertan, depremlerde ağır hasar alan evlerinden şehit oğlunun fotoğrafını alamadıklarını ve küçük vesikalık fotoğrafının yanında olduğunu ifade ederek, “Ben depremde şehit oğlumun fotoğrafını bile alamadım. Ancak elimde küçük vesikalık resmi kaldı. Ev eşyası da getirmedik ama devlet her şeyimizi karşıladı. Sanki evimizdeymişiz gibi, yeter ki gönüller bir olsun. Her türlü kolaylık sağlandı” ifadelerini kullandı.

Şehit Ertan’ın ailesinin kendilerinden konteyner talep ettiklerini belirten Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, “AFAD konteyner vermede ağır hasarlı evi olmak şartıyla öncelikli olarak şehit aileleri ve gazileri, engellileri ve bizim kurumumuzdan sosyal ekonomik destek alan dezavantajlı gruplara öncelik veriyor. Ali abimiz ve Zennure ablamızın evi hasarlı olduğu için konteyner talep etmişlerdi. Biz de bize ilettikleri talebi AFAD’a bildirdik. AFAD da kendilerine konteyner tahsisinde bulundu. Allah başta Malatya’mız ve tüm ülkemizi, tüm insanlığı böyle afetlerden muhafaza eylesin, hiçbirimiz bir daha bu afetleri yaşamayalım. Başta Gökhan şehidimiz olmak üzere tüm şehitlerimize rahmet diliyorum” diye konuştu.