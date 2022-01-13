Şehit Fethi Sekin Külliyesinin ilk misafirleri çocuklar oldu

Elazığ’da çocuklar, Baskil ilçesinde bulunan şehit polis Fethi Sekinin kabrini ziyaret edip dua ederek, eşyalarının sergilendiği Şehit Fethi Sekin Külliyesini gezdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü bünyesinde bakım ve koruma altında olan çocuklar için ’Bir Kahraman Bir Ziyaret’ sloganıyla milli ve manevi değerleri aşılamak adına etkinlik düzenlendi. Etkinlikte çocuklar, 5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesine yönelik gerçekleştiren hain terör saldırısında göğsünü siper eden şehit polis memuru Fethi Sekin’in Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyünde bulunan kabrine götürüldü. Burada dua eden çocuklar, daha sonra Elazığ Belediyesi tarafından inşa edilen ve şehadetinin 5. yıl dönümünde açılışı gerçekleştirilen Şehit Fethi Sekin Külliyesinde Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz’dan Fethi Sekin hakkında bilgi alıp, özel eşyaların, resmi görev kıyafetlerinin ve kendisini daha yakından tanıtacak materyaller yer aldığı bölümü gezdi.

Fethi Sekin’in ruhunu ve aziz hatıralarını yaşatmak için gerekli çalışmaları yürüttüklerini ifade eden Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, "Bugün Şehit Polis Fethi Sekin Külliyesinin ilk misafirlerini ağırladık. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesi bünyesinde bakım ve koruma altında olan çocuklarımızı ağırladık. Fethi Sekin Külliyesi kahraman şehidimizin doğup büyüdüğü Baskil ilçesi Doğancık köyünde inşa edildi. Bundan sonra buraya gelen ziyaretçilerimizi ağırlayacağız. Burada Fethi Seki’nin hatırlarını ve anılarını yaşatmaya çalışıyoruz. Kahraman şehidimizin gözünü kırpmadan nasıl şehit olduğunu ve kahramanlığını özellikle buraya gelen gençlerimize ve yeni nesillere anlatıyoruz. Bu şekilde o kahramanlık ve şehadet ruhunu tekrardan gençlerimize ve vatandaşlarımıza yansıtmak adına böyle bir çalışma yürütüyoruz. Baskil kaymakamlığı olarak burayı ziyarete gelmek isteyen gençlerimize, öğrencilerimize, okullarımıza ve diğer kurumlarda yardımcı olmak için elimizden gelen yapmaktayız. Onları da şehidimizin aziz hatıralarının yaşatıldığı külliyeye bekliyoruz. Bu güzel programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Amacımız çocuklara milli şuur duygusunu aşılamak"

Çocukların maddi, manevi ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak için başlatılan ’Bir Kahraman Bir Ziyaret’ projesinin ilk durağının şehit Fethi Sekin’in kabri ve külliyesi olduğunu aktaran Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, "Kurumlarımızda bakım ve koruma altında bulunan ve hizmet modellerimizden yararlanan çocuklarımızın maddi, manevi ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak için başlattığımız ’Bir Kahraman Bir Ziyaret’ projemizin ilk durağı Baskil oldu. Çocuklarımız 5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesine yönelik gerçekleştiren hain saldırı da göğsünü siper eden şehit polis memuru şehidimiz Fethi Sekin’in kabrini ziyaret edip dua ettiler. Ardından Elazığ Belediyesi tarafından inşa edilen ve şehadetinin 5. yıl dönümünde açılışı gerçekleştirilen Şehit Fethi Sekin Külliyesinin ilk misafirleri oldular. Çocuklarımız Fethi Sekin hakkında bilgiler alıp, özel eşyaların, resmi görev kıyafetlerinin ve kendisini daha yakından tanıtacak materyaller yer aldığı bölümü gezdiler. Müdürlük olarak amacımız çocuklarımıza milli şuur duygusunu aşılamak ve ecdatlarının izini göstermektir. Bu güzel ve anlamlı programda bizi ağırlayan Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz’a teşekkür eder, bu vesileyle tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor tüm gazilerimize sağlıklı bir ömür dilerim" diye konuştu.