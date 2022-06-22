Şehit babasına çocuklar moral oldular

Zonguldaklı şehit piyade uzman çavuş Kadir Kemik’in ailesini ziyaret eden çocuklar, baba Bayram Kemik’e moral oldu.

Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi’nde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik, Pendik Kavakpınar Koca Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı. Zonguldaklı olan şehidin ailesini yalnız bırakmayan öğrenciler, Zonguldak Dernekler Federasyonu öncülüğünde Pendik Zonguldaklılar Derneği yönetimiyle taziye çadırını ziyaret etti.

ZONDEF Başkanı Ziya Öncan ile birlikte şehidin babası Bayram Kemik’e çiçek takdim eden öğrenciler, şehidin ruhu için dua etti. Ziyarete ilişkin konuşan Başkan Öncan, "Bugün Zonguldaklı hemşerimiz şehit uzman çavuş Kadir Kemik kardeşimizin ailesini ziyaret ettik. Evinin önünde kurulu olan taziye çadırına geldik. Babası Bayram Kemik yanımızda. Biz istedik ki Bayram Kemik ağabeyimiz bir evladını vatan için feda etti. Ama bütün Zonguldaklılar, çocuklar komple geldik. Zonguldaklılar senin evladın. Bizim Zonguldaklı bir hemşerimiz şehit düştü ama hepimiz yanındayız dedik. Acısını paylaşmak istedik" dedi.

Şehidin babası Bayram Kemik de "Bu acılı günümde acımı paylaştınız. Eksik olmayın" diye konuştu.