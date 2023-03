Şehit annesi, oğlunu kabrindeki fotoğrafını öperek sevdi

Kastamonu’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıldönümünde düzenlenen anma töreninde şehit annesi, oğlunu, mezar taşındaki fotoğrafını öperek sevdi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıldönümü çerçevesinde Kastamonu’da anma töreni düzenlendi. Şehitlikte gerçekleştirilen törende ilk olarak şehitler anıtına çelenkler sunuldu. Sağanak yağış altında gerçekleştirilen anma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Törende Nasrullah Camii Baş İmam Hatibi Kahraman Şekercioğlu tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti, akabinde de İl Müftüsü Mustafa Bilgiç tarafından dua edildi. Şehitler anısına askerler tarafından 3 kez saygı atışı yapıldı.

Şehit oğlunu mezar taşındaki fotoğrafını öperek sevdi

Kabir ziyaretinde şehit annesi, sağanak yağışa rağmen törene katılarak mezar taşındaki oğlunun fotoğrafını öptü. Mezar taşındaki oğlunun fotoğrafını seven şehit annesi, gözyaşlarını tutamadı.

“Dün olduğu gibi bugünde, vatanına göz dikenlerle mücadele edecek, hak ettiği cevabı her zaman verecektir”

Şeref defterini imzalayan Vali Avni Çakır, “Tarihin her devrinde vatanını, dinini ve bayrağını namusu bilerek bu uğurda gözünü kırpmadan canından vazgeçen aziz şehitlerimiz, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi yıldönümü vesilesiyle mübarek kabirlerinizde ve manevi huzurunuzda bulunuyoruz. Kahraman Türk ordusunun kahraman Türk askeri, aziz vatanımızın her köşesinde dalgalanan şanlı bayrağımız ve yurt bildiğimiz bu aziz vatan sizlerin fedakarlıkları sayesinde bizlere miras kalmıştır. Bu kahraman millet ve bağrından çıkardığı şanlı ordu, dün Malazgirt’te, İstanbul’un fethinde, Çanakkale’de, Sakarya’da, Kore’de, Kıbrıs’ta, güneydoğuda her tür düşmana karşı çelikten iradesini ortaya koymuştur. Dün olduğu gibi bugünde, Kahraman Türk ordusu aynı çelikten iradeyle yurt içinde ve sınır ötesinde, her tür terör örgütüyle, gizli ve açık düşmanlarıyla, vatanına göz dikenlerle mücadele edecek, hak ettiği cevabı her zaman verecektir. Aziz şehitlerimiz, Ebedi istirahatgahınızda huzurla uyuyun, uğrunda canınızdan vazgeçerek bizlere bıraktığınız bu aziz vatanı ve cumhuriyetimizi her bir ferdimizle ilelebet yılmadan koruyacağız. Ruhlarınız şad olsun. Vatan size minnettardır” dedi.

Konuşmanın ardından Vali Çakır, Kastamonu Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Dursun Kan, beraberinde gaziler ve şehit aileleriyle birlikte şehit mezarlarına karanfil bıraktı.