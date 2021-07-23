banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Tokyo'da ilk gün 3 Türk sporcu sahneye çıktı
Tokyo'da ilk gün 3 Türk sporcu sahneye çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin vurduğu Rize'ye gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin vurduğu Rize'ye gidiyor
Fazla yazan 400 havalimanı taksisi bağlandı
Fazla yazan 400 havalimanı taksisi bağlandı
Davetiyeler 25 Bin Euro! Türk sosyetesi bu davet peşinde
Davetiyeler 25 Bin Euro! Türk sosyetesi bu davet peşinde

Şanlıurfa’da 3 motosiklette 15 kişi yolculuk etti

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa’da seyir halindeki 3 motosiklette 15 kişinin yolculuk etmesi görenleri hayrete düşürdü. Kameralara yansıyan o görüntüler yürekleri ağızlara getirdi.

Haberde İnsan 23.07.2021, 10:29
Şanlıurfa’da 3 motosiklette 15 kişi yolculuk etti
banner502

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa’da seyir halindeki 3 motosiklette 15 kişinin yolculuk etmesi görenleri hayrete düşürdü. Kameralara yansıyan o görüntüler yürekleri ağızlara getirdi.

Görüntüler Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Haleplibahçe Caddesi üzerinde kaydedildi. Seyir halindeki 3 motosikletin her birinde çoğu kadın ve çocuklarından oluşan 5’er kişinin yolculuk ettiğini görenler gözlerine inanamadı. Trafikte ilerleyen motosiklettekiler, adeta tehlikeye davetiye çıkarttı. Motosiklet üzerindekilerin düşmemek için birbirlerine sıkıca sarıldıkları gözlendi. Toplam 15 kişinin üzerinde yolculuk ettiği motosikletler daha sonra gözden kayboldu.
Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu
banner501