Şanlıurfa Kurban Pazarı’nda son gün yoğunluğu

Şanlıurfa’da Kurban Bayramı’na bir gün kala hayvan pazarında yoğunluk yaşandı.

Şanlıurfa’da Kurban Bayramı’na bir gün kala hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor. Kurban Bayramı öncesinde alışverişlerini sürdüren vatandaşlar, kurbanlık hayvan almak için merkez Eyyübiye ilçesinde bulunan Şanlıurfa Canlı Hayvan Pazarına akın etti. Kurbanı almak için pazara gelen vatandaşlar kurbanlarını aldıktan sonra evlerinin yolunu tuttu. Büyükbaş hayvanların 6 ila 12 bin lira, küçükbaş hayvanların da bin ila 3 bin 500 liraya satıldığı pazarda, yoğunluk devam ediyor. Şanlıurfa Hayvan Pazarı Dernek Başkanı İzzet Çiftçi, "Satışlarımız büyükbaş olarak bitmek üzere. Bölgemizde hava sıcaklığından dolayı genelde büyükbaş tercih ediliyor. Satışlar şu anda devam ediyor. Hayvan borsamız Türkiye’nin en büyük borsası. Alanımızda hayvan barınağı yeterince mevcut durumda. Şanlıurfa’da gereken yerlerimiz için de sevkiyatımızı yapmıştık. İkinci ve üçüncü günler olarak satışlarımız devam edecek. Büyük bir ihtimal yarın satışlarımızın yüzde 80’ini tamamlayacağız" dedi.

Hayvan pazarında kurbanlık hayvan satıcısı Mehmet Bulut, “Bu yıl kurban satışları çok iyi gidiyor. Fiyatlar geçen yıla göre bu yıl çok iyidir. Şu anda zararda değiliz, herkes memnun, alan da memnun satan da memnun. Bendeki tosun 670 kilo geldi, 17 liraya sattık. Diğer tosun 8 bin 200’e satıldı. Sahibine hatırlı uğurlu olsun. Allah, devletimize zeval vermesin. Allah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan razı olsun” şeklinde konuştu.

Bir diğer kurban satıcısı Mehmet Ali Koşar ise, “Hayvan pazarında mal kalmadı karaborsa oldu. Piyasayı millet geziyor akın akın dolaşıyor, mal alamıyor. Piyasada mal kalmadı” ifadelerini kullandı.