Samsun’dan deprem bölgelerine kan seferberliği

Türk Kızılay Samsun Şubesi tarafından başlatılan kam bağışı kampanyası çerçevesinde, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar afet bölgesine gönderilmek üzere kan bağışında bulundu.

Türkiye’nin birçok yerinde hissedilen ve büyük hasara yol açan depremin artından yardım seferberliği başlatıldı. Türk Kızılay Samsun Şubesi’de erzak ve çadır desteğinin yanı sıra oluşabilecek kan ihtiyacına binaen kan bağışı kampanyası başlattı. Kampanyaya AK Parti İl Teşkilatı başta olmak üzere birçok STK ve vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Başlatılan kampanya hakkında bilgi veren Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Ecz. Ahmet Muştu, “Kış ayında deprem derecesi yüksek bir afet ile karşı karşıya kaldık. Samsun Kızılay olarak, genel merkezimizin bilgisinde ve Samsun Valiliğimizin koordinesinde çalışmalar yapıyoruz. Şu an için çok acil olmasa da her an olabilme ihtimali yüksek olan kan stoklarımızı en yüksek hale getirmeye çalışıyoruz. Samsun Kızılay’dan mobil aracımızı deprem bölgesine gönderdik. Bafra ilçesindeki lojistik depomuzdan çadır, battaniye gibi ihtiyaçları koyarak bir kamyonu 4 personelimizle birlikte gönderdik. İnşallah bundan sonra da eksiklikleri bize bildirdiklerinde onlara ulaştırmak karşılığında sosyal medyamızdan Samsun halkımıza duyuru yapacağız. Bu noktada bağışta bulunmak isteyen vatandaşlarımız bizlere, Kızılay’a ulaşabilir. Bağışta bulunacaklar kullanılmamış eşyalar noktasında, sıfır eşyalar noktasında oradakilerin ihtiyaçları olup da kullanabilecekleri noktasında bağışlarını yaparlarsa daha memnun oluruz. Sabah bizzat ben tüm siyasi partilere, tüm STK’lara, ulaşabildiğim herkese, aynı zamanda Türk Kızılay sosyal medyamızdan, hem de şahsi sosyal medyamızdan kan bağışı ile ilgili duyurularımızı yaptık. Samsun AK Parti il ve ilçe başkanlıkları saat 12.00’de kan bağışında bulunacaklar. Bir sürü vatandaşımız şu an kan bağışı için sırada bekliyorlar. Biz vatandaşlarımızın bu duyarlılığından dolayı her şeyden önce onlara teşekkür ediyoruz. Toplanan bağışlar ihtiyaç sahiplerine en yakın zamanda ulaştırılacak” dedi.

Kızılay’ın olaylara anında müdahale ettiğini ifade eden kan bağışçısı Yasin Danışmaz, “Afet bölgesindeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Deprem ile ilgili ülkemizin 1999 yılında yaşadığı bir travması var. İnşallah böyle kötü günleri bir daha yaşamayız. Kızılay’a buradan teşekkür etmek istiyorum. Olaya çok hızlı müdahale ettiler” diye konuştu. Verdiği kanın ihtiyaç sahibi bir depremzedeye can olmasını dileyen kan bağışçısı Hasan Karagöz ise, “Bunları sık sık yaşıyoruz. Allah bir daha göstermesin. Deprem insanı öldürmez ama yıkılan evler vatandaşları öldürüyor maalesef. Kan bağışımız oradaki insanlara inşallah şifa olur” şeklinde konuştu.

Kampanya kapsamında toplanan kan bağışları, ham talep eden afet bölgelerine gönderilecek.