Samsun’da eğitim camiasının acı günü: 2 öğretmen hayatını kaybetti

Samsun’da görev yapan sınıf öğretmelerinden Pınar Piyale(50) kansere, Sevla Albayrak(51) ise beyin tümörüne yenik düştü. Aynı gün vefat eden 2 kadın öğretmen eğitim camiasını ve sevenlerini yasa boğdu.

Toybelen İlkokulu sınıf öğretmeni Pınar Piyale, yakalandığı yemek borusu kanserinden hayatını kaybetti. Yaklaşık 1 senedir tedavi gördüğü kanseri yenemeyen 18 yıllık sınıf öğretmeni, sevenlerini derinden üzdü. Pınar öğretmenin bekar olduğu bildirildi.

Canik Dereler İlkokulu sınıf öğretmeni Sevla Albayrak ise 4 aydır tedavi gördüğü hastanede beyin tümörüne yenik düştü. Sevla Albayrak’ın evli ve 3 çocuk annesi olduğu öğrenildi.