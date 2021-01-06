banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
İstanbul'a kara kış ne zaman gelecek?
İstanbul'a kara kış ne zaman gelecek?
Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi dünya gündeminde...
Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi dünya gündeminde...
Güzel havaların tadını çıkarın… Kara kış nihayet geliyor!
Güzel havaların tadını çıkarın… Kara kış nihayet geliyor!
Gümüş piyasasında talep arzı geçti
Gümüş piyasasında talep arzı geçti

Samsun’da 26 kırsal mahalle arıtılmış içme suyuna kavuşuyor

Samsun’un Bafra ilçesinde 24, Alaçam ilçesinde de 2 kırsal mahalleyi arıtılmış içme suyuna kavuşturacak 6 milyon liralık yatırım olan “Hacıoğlu İçme Suyu Arıtma Tesisi” tamamlandı.

Haberde İnsan 06.01.2021, 15:05
3
Samsun’da 26 kırsal mahalle arıtılmış içme suyuna kavuşuyor

Samsun’un Bafra ilçesinde 24, Alaçam ilçesinde de 2 kırsal mahalleyi arıtılmış içme suyuna kavuşturacak 6 milyon liralık yatırım olan “Hacıoğlu İçme Suyu Arıtma Tesisi” tamamlandı.

Bafra’nın kırsal bölgelerinde uzun yıllardır süren içme suyu sorunu tarihe karışıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü’nün (SASKİ) inşa ederek testlerini yaptığı Hacıoğlu İçme Suyu Arıtma Tesisi, hizmete girmek için gün sayıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin önem verdiği 6 milyon TL’ye mal olan yatırımın test çalışmaları tamamlandı. 26 mahallede yaşayan yöre halkının arıtılmış içme suyu hasretini bitirecek tesisin açılışını yakın zamanda Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir gerçekleştirecek.

Saniyede 40 litre su akacak

Bafra ilçesine bağlı Gökçeağaç, Azay, Keresteci, Barış, Eldavut, Kamberli, Kuşluğan, Selemelik, Terzili, Çataltepe, Dedeli, Gökçekent, Gökçesu, Hacıoğlu, Hıdırellez, İlyaslı, Kozağzı, Müstecep, Ortadurak, Örencik, Paşaşeyh, Türkköyü, Yağmurca, Yörgüç ile Alaçam ilçesine bağlı Akgüney ve Yeşilköy Mahallelerinin içme suyu problemini çözen Hacıoğlu İçme Suyu Arıtma Tesisi ile okullar ve karakollar dahil musluklardan saniyede 40 litre su akacak.

Test çalışmaları tamamlandı

Bölgenin su alma yapısındaki sorunları çözen SASKİ, Azay, Boğazkaya, Kuşlağan, Kozağzı, Eldavut, Gökçesu, Barış ve Kamberli Mahallelerinin şebeke hatlarını da yeniledi. Toplam 19 adet içme suyu deposu inşa edildi.

“Su olmazsa olmazdır”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ‘Hacıoğlu İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin tamamlandığını belirterek, yakında açılışını gerçekleştirecekleri müjdesini verdi. 26 mahallenin içme suyu sorununu çözen SASKİ yönetimine ve çalışanlarına teşekkür eden Başkan Demir, “Su hayattır ve en büyük ihtiyaçtır. Dolayısıyla su sorunu çözülmeden yapılan hiçbir yatırımın ve hizmetin kıymeti harbiyesi olamaz. Bafra’nın kırsal bölgelerinde yaşayan halkımız uzun zamandır içme suyu sorunu yaşıyordu. Göreve gelir gelmez halkımızın su özlemini gidermek için kollarımızı sıvadık. Çok şükür arıtma tesisimiz hizmete hazır hale geldi” dedi.

“Memba kalitesinde su içilecek”

2023’e kadar Samsun’un 946 mahallesindeki yol ve içme suyu sorununu mutlaka çözeceklerini dile getiren Başkan Demir, “31 Mart seçimlerinde halkımıza söz verdik. Kırsal mahallelerimizin tümünde alt yapı sorunu Allah’ın izniyle kalmayacak. Türkiye’de bir ilke imza atmak için yola çıktık ve bu hedef doğrultusunda tüm ekiplerimizle sahada gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Tarım ilçesi Bafra’da sulama suyu varken içme suyu sorunu olamazdı. İçme suyu sıkıntısını 2021 yılında bitiriyoruz. İçme suyunu sondaj ve münferit kaynaklardan temin eden halkımıza inşa ettiğimiz Hacıoğlu Arıtma Tesisi ile memba kalitesinde kesintisiz su içireceğiz” ifadelerini kullandı.
Yorumlar (0)
banner429
14°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Gaziantep FK 16 31
2. Beşiktaş 15 31
3. Alanyaspor 16 30
4. Galatasaray 16 30
5. Fenerbahçe 15 29
6. Hatayspor 15 27
7. Trabzonspor 16 23
8. Konyaspor 16 22
9. Karagümrük 15 21
10. Malatyaspor 16 21
11. Rizespor 15 20
12. Göztepe 15 19
13. Sivasspor 16 19
14. Kasımpaşa 16 19
15. Antalyaspor 16 18
16. Başakşehir 15 16
17. Gençlerbirliği 15 16
18. Ankaragücü 16 15
19. Denizlispor 15 13
20. Erzurumspor 16 13
21. Kayserispor 15 10
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. Samsunspor 17 33
3. Altay 17 32
4. Adana Demirspor 17 31
5. İstanbulspor 16 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Balıkesirspor 16 16
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Adanaspor 15 15
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 16 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Real Sociedad 18 30
4. Villarreal 17 29
5. Barcelona 16 28
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 17 21
10. Cádiz 17 20
11. Real Betis 17 20
12. Eibar 17 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Valencia 17 16
18. Elche 15 16
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12