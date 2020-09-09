Salçaya erkek eli değdi
TOKAT'TA, GELENEKSEL YÖNTEMLERLE ODUN ATEŞİNDE SAATLERCE PİŞİRİLEREK YAPILAN SALÇAYA ERKEK ELİ DEĞDİ.
Tokat’ta, geleneksel yöntemlerle odun ateşinde saatlerce pişirilerek yapılan salçaya erkek eli değdi.
Yemeklerin vazgeçilmez tatları arasında olan ev salçası için ev hanımlarının tatlı telaşı başladı. Hem ekonomik hemde daha lezzetli olması nedeni ile geleneksel yöntemlerle yapılan salçaya erkek eli değdi. Suyunun çıkarılmasından pişirilmesine kadar birçok aşmadan geçen salça yapımında hanımların en büyük destekçisi erkekler oldu. Kemer Mahallesinde geleneksel yöntemlerle salça yapan emekli Bülent İçmez, ocakların altını yakmadan salçanın karıştırılması işlerine kadar bir çok aşamada hanımına yardımcı olduğunu söyledi. Domateslerin çekme makinesi ile suyunun çıkarılmasının büyük kolaylık sağladığını belirten İçmez, “Bu mevsimler salça kaynatma mevsimidir. Bazı kişiler kendi tarlasında yetiştirdikleri domatesten bazıları satın aldıkları domatesten salça yapıyor. Eskiden çuvallara konularak ayakla ezilmek suretiyle domatesin suyu alınırdı. Şimdi özel makinesi ile aynı kıyma çeker gibi domatesler püre haline getiriliyor. Sonra kazanlara koyarak yavaş yavaş pişiriyoruz. Belli kıvama geldikten sonra kazandan indirilip kavanozlara konuluyor” dedi.
300 kilo domatesten ortalama 50 kilogram salça olduğunu ifade eden İçmez, “Salça her domatesten olmuyor. Linda cinsi denilen domatesler genelde salçalık olarak kullanılıyor. Çarşıda kavanozlarda satılan salçalara göre daha ekonomik oluyor. Kendimiz yapıyoruz gönül rahatlığı ile organik olarak tüketiyoruz” diye konuştu.
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