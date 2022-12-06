Kahramanmaraş’ta 81 yaşında hayatını kaybeden şair yazar Mehmet Nafiz Karakoç son yolculuğuna uğurlandı.

Türk edebiyatının önemli şair ve yazarlarından Abdürrahim, Bahaddin ve Ertuğrul Karakoç’un kardeşleri Mehmet Nafiz Karakoç 81 yaşında dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Karakoç için öğle namazına müteakip Ulu Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Karakoç’un yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın arından Karakoç’un naaşı Şeyh Adil Mezarlığı’ndaki aile mezarlığına defnedildi.