Sahibine kavuşan köpeğin sevinci
İZNE GELEN ASKERİN KÖPEĞİ İLE DUYGUSAL BULUŞMASI YÜREKLERİ ISITTI
Kahramanmaraş’a görev yaptığı birlikten izne dönen askerin babaevindeki köpeği ile buluşması yürekleri ısıttı.
Diyarbakır’da görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Halil Alıç (25), izin için memleketi Kahramanmaraş’a geldi. Dulkadiroğlu ilçesi Erkenez Mahallesi’ndeki babaevine gelen Alıç’ın Golden Retriever cinsi köpeği ile karşılaşmasında duygusal anlar yaşandı. Sahibini gören köpeğin sevinci cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, köpeğin sahibinin üzerine çıkmaya çalışması ve aracına binmeye çalışması yürekleri ısıttı.
Köpeğini 2 aylıkken sahiplendiğini ve şu an 1 yaşında olduğunu söyleyen Halil Alıç, onu çok sevdiğini, göreve gittiği dönemlerde çok özlediğini söyledi. Ailesi tarafından köpeğin bakımlarının aksatılmadan yapıldığını ifade eden Alıç, “Köpeğimi çok seviyorum. Kahramanmaraş’taki ailemin yanına izne geldiğim dönemlerde hep yanımda olur, beni gördüğünde de sevinçten üzerime çıkıyor ve yanımdan ayrılmıyor. Tarhana, içli köfte ve dondurmayı çok seviyor” diye konuştu.
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