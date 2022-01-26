Son Dakika
TESK Genel Başkanı Palandöken: "Kuaför ve güzellik uzmanlığı mesleklerinde mesleki yeterlilik belgesi zorunlu hale geldi”
Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Selim Topcu: "Kardiyovasküler hastalıklar her dönemde ölüm sebepleri arasında en yüksek paya sahiptir"
Sağlık ekipleri hastaya AFAD’ın yardımıyla ulaştı
Zonguldak’ta Elvanpazarcık Beldesinde hasta bir vatandaşa ulaşamayan sağlık ekiplerinin yardıma AFAD yetişti.
Haberde İnsan 26.01.2022, 09:25
Zonguldak’ta Elvanpazarcık Beldesinde hasta bir vatandaşa ulaşamayan sağlık ekiplerinin yardıma AFAD yetişti.
Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde Elvanpazarcık Beldesinde meydana geldi. İddiaya göre hasta bir vatandaş fenalaşarak sağlık ekiplerini çağırdı. Yoğun kar yağışı nedeniyle hastaya ulaşamayan ekipler, AFAD’dan yardım istedi. AFAD ekipleri uzun uğraşlar sonucunda hastaya ulaşarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan vatandaş ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine götürüldü.