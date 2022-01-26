Sağlık ekipleri hastaya AFAD’ın yardımıyla ulaştı

Zonguldak’ta Elvanpazarcık Beldesinde hasta bir vatandaşa ulaşamayan sağlık ekiplerinin yardıma AFAD yetişti.

Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde Elvanpazarcık Beldesinde meydana geldi. İddiaya göre hasta bir vatandaş fenalaşarak sağlık ekiplerini çağırdı. Yoğun kar yağışı nedeniyle hastaya ulaşamayan ekipler, AFAD’dan yardım istedi. AFAD ekipleri uzun uğraşlar sonucunda hastaya ulaşarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan vatandaş ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine götürüldü.