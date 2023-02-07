Saatler sonra enkazdan çıkarılan adamın ‘Allah razı olsun’ diyerek teşekkür etmesi duygulandırdı

Ataşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ATAK) Hatay Reyhanlı’da yaptığı arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalan 8 yaşındaki bir çocuğu ve 2 kişiyi sağ salim çıkardı. Enkaz altından çıkarılan 38 yaşındaki bir adamın, kendisini kurtaran ekiplere ‘Allah razı olsun’ diyerek teşekkür etmesi duygulandırdı.

Ataşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı personel ve belediye çalışanlarından oluşan Ataşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde büyük hasara neden olan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından, AFAD’ın çağrısı üzerine hemen harekete geçti. 16 kişiden oluşan ATAK ekibi sabahın erken saatlerinde Hatay’a ulaşarak kurtarma çalışmalarına başladı.

1’i çocuk 3 kişi enkaz altından çıkarıldı

Deprem felaketinin ardından bölgeye ulaşan ATAK ekipleri, canla başla yurttaşları kurtarma çalışmalarına başladı. Hatay Reyhanlı’da enkaz kaldırma çalışmalarına başlayan ekip, 8 yaşındaki Metehan isimli çocuğu göçük altından çıkardı. Farklı noktalardaki enkazlarda da çalışmalarını sürdüren ATAK, 2 yetişkin yurttaşı da kurtararak olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Enkazdan çıkarılan 38 yaşındaki Ali Merdan Köleoğlu’nun kendisini kurtaran ekiplere, ‘Allah razı olsun’ diyerek teşekkür etmesi duygusal anlar yaşattı. ATAK, 2 adet arama kurtarma köpeği ve tam teşekküllü arama kurtarma araçlarıyla afet bölgesinde çalışmalarını halen titizlikle sürdürmeye devam ediyor.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Tüm arama kurtarma ekiplerine ve ATAK ekibimize, yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Ekiplerimizin, enkaz altında hayat koridoru sayesinde ulaştıkları yurttaşlarımıza acil şifalar diliyor, kendilerini kurtarmaya çalışan ekiplerimize ise şükranlarımı sunuyorum. Umut ediyorum ki göçük altında bekleyen tüm canlarımıza sağ salim kavuşuruz” dedi.