Rojin Haspolat kimdir?

ROJİN HASPOLAT KİMDİR VE ASLEN NERELİ?

14 Eylül 1996 doğumlu olan Rojin Haspolat Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi'nden mezun oldu, daha sonra Bilgi Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nü bitirdi. Ozan Tufan'la 2 yıldır birliktelik yaşayan Haspolat, bazı sanat dergilerinde editörlük ve sanat festivali organizasyonu yapıyor.

Yaklaşık 2 senedir birliktelik yaşadıktan sonra, 28 Eylül 2020'de nişanlanan Ozan Tufan ve Rojin Haspolat çiftinin nişan kurdelesini Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kesti. Törende sportif direktör Emre Belözoğlu da yer aldı.

Ozan Tufan, menajeri Mirsad Türkcan ile Rojin Haspolat'ın önerisiyle evini Acarkent'ten Zekeriyaköy'e taşımıştı.