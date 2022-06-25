Rize’nin ’Şen ortakları’ açtıkları tezgah ile herkesin ilgi odağı oldular

Rize’de 3 kuzenin ortaklaşa kurduğu ‘Şen ortaklar bakkaliyesi’ herkesin ilgi odağı oldu.

Rize’de 3 nesildir esnaflık yapan Yıldız ailesi, kendi çocuklarına bir seyyar tezgah kurarak esnaflığı öğrenmeleri yolunda önemli bir adım attı. Daha çocuk yaşta olan 3 kuzenin ebeveynleri kontrolünde açtığı tezgah ise bir anda ilgi odağı oldu. Kuyumcular sokağı olarak bilinen ebeveynlerine ait işletmenin kapısına tezgah kuran miniklerin küçük işletmelerine verdiği ‘Şen ortaklar bakkaliyesi’ ismi de herkesi tebessüm ettirdi. Kendilerinden büyüklerin gelip alış veriş ettiği gençler hesap yapmayı ve ürün satmayı öğrenerek hem harçlığını çıkarıyor hem de alışılmışın dışında teknolojiden uzak durarak sosyal hayatı öğreniyor.

Küçük bakkaliyenin minik esnaflardan Elif Mina Yıldız, esnaflık yapmanın zor olmadığını ifade ederek “Burayı eğlenmek için, amcam ve arkadaşlarımın yardımıyla açtık. Satış oluyor. Görenler gülüyorlar. Bazen amcam yardım ediyor, kendimizde hesap yapıyoruz, kasayı düzenliyoruz, ürünleri poşetlere koyup müşterilere veriyoruz. Zor değil, kolay bizim için. Buranın adı ‘Şen ortaklar’. Mutluluk için konulan bir isim. Kuzenim Muhammet koydu ismi” dedi.

Küçük tezgahın bir diğer şen ortağı Muhammet Ali Yıldız ise “Bu işletmeyi ticareti öğrenmek için kurduk. Görenlerin hoşuna gidiyor, ‘Aferin size’ diyorlar” ifadelerini kullandı.

"Bize babamız esnaflığı böyle öğretmişti"

Rize’de 3 nesildir esnaflık yaptıklarını dile getiren şen ortak kuzenlerin aile büyüğü Mehmet Akif Yıldız ise “Bu bir ahilik düsturu, geleneği. Bize de babamız aynı şekilde bir uygulama yapmıştı. Biz sergi diyoruz, çocukken biz de sergi açtık. Biz de bu kültürü, geleneği çocuklarımıza, bizden sonra ki nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Burada temel amaç çocukların hayata başlangıcını sağlamak, onları hayata hazırlamak. Ticareti ufak da olsa, basit ticareti öğretmek. Bir şeylerin kıymetini bilebilsinler, hep hazırcı olmasınlar. Çocuklarımıza her istediklerini alıyoruz, biraz çalışarak öğrensinler. Ben uzmanların yazılarını okurum, çok da dinlerim. Uzmanlar ’Çocuklarınızı kolaycılığa alıştırmayın’ diyorlar” diye konuştu.

Aynı zamanda çocukları teknoloji bağımlılığından kurtarmak için de böyle bir uygulama yöntemine başvurduklarını ifade eden Yıldız sözlerinin şöyle devam etti:

“Tableti de kullanacaklar tabi, teknolojiden uzak kalmayacaklar ama bizler de ebeveynler olarak bu işi dengelemeliyiz. Birazda o makinelere kapanmalarını engellemek için aslında yaptık. Güzel de oldu, sempati kazandı. Rizeli hemşehrilerimiz, Rize’ye alışverişe gelen komşularımız sempati ile karşıladılar. Hem eğleniyorlar, hem öğreniyorlar, güzel bir şey oldu."