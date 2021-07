Rizeli küçük kız ’Şakir’ ismini verdiği kargasından bir an olsun ayrılmıyor

Rize’nin Ardeşen ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Yağmur Anmak isimli kız çocuğu ‘Şakir’ ismini verdiği kargasını bir an olsun yanından ayırmıyor.

Ardeşen ilçesi Işıklı köyünde yaşayan Yağmur Anmak, küçük yaşlarda yavru olarak bulduğu kargayı sahiplenerek büyüttü. Yağmur, kendisinden başka hiç kimseye gitmeyen eliyle beslediği kargasını evden her çıktığında omuzunda taşıyor. Omuzuna konan kargayı yöredeki atmaca sevdalıları gibi bir an olsun yanından ayırmadığını belirten Yağmur, her yere onunla gidiyor. Rize’de sürdürülen Atmacacılık geleneğinde olduğu gibi, atmacaların ayağına takılan çıngıraktan karganın ayağına da takan Yağmur, kargasının kendine doğru geldiğini de çıngırağın sesinden anlıyor. Yağmur Anmak "Karga benden başkasına gitmiyor. Akşamları ağaçlarda duruyor. Hiç ayrılmıyor yanımdan, küçüklüğümden beri hep benimle birlikte" dedi.