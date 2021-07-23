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Rengarenk şapkalarıyla ‘Sansevieria’ talep görüyor

Paşa kılıcı olarak da bilinen ‘Sansevieria’ bitkisi, başlarına tutturulmuş gibi gözüken renkli şapkalarıyla dikkat çekiyor.

Haberde İnsan 23.07.2021, 09:12
Rengarenk şapkalarıyla ‘Sansevieria’ talep görüyor
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Paşa kılıcı olarak da bilinen ‘Sansevieria’ bitkisi, başlarına tutturulmuş gibi gözüken renkli şapkalarıyla dikkat çekiyor.

Sansevieria, kılıç şeklinde uzun, pürüzsüz ve yumuşak bir dokuya sahip bir bitki olup, şeklinden dolayı ‘paşa kılıcı’ olarak biliniyor. Dekoratif gözükmesi amacıyla bitkinin uçlarına uygulanan özel boya, bitkiye adeta renkli bir şapka giydirilmiş görünümü veriyor. Renkli paşa kılıçları, bu görünümden dolayı vatandaşların ilgisini çekiyor. Eskişehir’de çiçekçilik yapan Sedat Battal, Sansevieria bitkisinin Türkiye’de boyanmadığını, boyanmış olarak Hollanda’dan ithal edildiğini belirtti. Boyanın dekorasyon amaçlı yapıldığını ve bitkiye herhangi bir zararı olmadığını aktaran Battal, “Sansevieria bitkisi, paşa kılıcı olarak da biliniyor. İthal olarak boyanmış halde Hollanda’dan geliyor. Kadifemsi bir doku veren boya ile boyanıyor. Bitkiye herhangi bir zararı yok, bitki büyümeye devam ediyor. Boya olduğundan çıkarılması da mümkün olmuyor. Genellikle boyandığı renkte bir saksı ile satılıyor, bu şekilde uyumlu ve dekoratif bir görüntü yakalanıyor. Müşterilerin ilgisini çekiyor, genellikle ‘Kendi rengi mi yoksa boya mı?’ diye soruyorlar ve dekorasyon amaçlı evlerinde tercih ediyorlar. İnsanlar bitkiyi ilginç bulduğu için de talep görüyor” dedi.

Bir sukulent cinsi olan paşa kılıcının aydınlık ortamda ayda bir kez sulanarak bakılması gerektiğini dile getiren Sedat Battal, bitkinin fiyatının ise 170 TL olduğunu ifade etti.
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