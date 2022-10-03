Rektör Çiftçi, Çankırı Karatekin Üniversitesinin yeni öğrencilerini otogarda karşıladı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, üniversitede bu yıl eğitim almaya başlayacak olan öğrencileri otobüs terminalinde karşıladı.

Çankırı Karatekin Üniversitesinde (ÇAKÜ) yeni akademik yıl başladı. Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi de akademik yılın ilk gününde, farklı şehirlerden Çankırı’ya gelen ÇAKÜ’nün yeni öğrencilerini Çankırı Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde karşıladı. İlk kez Çankırı’ya ayak basan öğrencileri karşılayan Çiftçi, başarı dileklerinde bulundu. Ayrıca, otobüs terminalinde kurulan stantta öğrencilerin ulaşım ve benzeri konular hakkındaki soruları görevliler tarafından yanıtlandı.

“Şu ana kadar 3 bin 800 öğrencimiz kaydını yaptırdı”

3 bin 800 öğrencinin bu yıl Çankırı Karatekin Üniversitesine kaydını yaptırdığını belirten Rektör Çiftçi, “Bugün itibarıyla 2022-2023 eğitim-öğretim dönemimizi başlatmış bulunuyoruz. Türkiye’nin birçok ilinden gelen öğrencilerimize ev sahipliği yapacağız. Üniversitemiz, eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme ve toplumsal kalkınmanın yanında öğrencilerimizi de inovasyon ve girişimcilik noktasında en iyi şekilde yetiştirmenin programlarını yapmış bulunuyor. Bu yıl üniversitemize 4 bin civarında öğrencimiz de sınav puanı ile girme hakkı kazandı. Şu ana kadar 3 bin 800 öğrencimiz de kaydını yaptırdı. Üniversitemizin bulunduğu Çankırı, turizm ve tarih potansiyeli önemli bir şehir. Çankırı’mız havası ile Türkiye’nin en temiz ve en güvenli şehri seçilmiş durumda. Bu yönüyle de öğrencilerimizin rahatlıkla eğitim alabileceği, sosyal ve kültürel yönden kendilerini geliştirebileceği şehir. Kendilerine çok iyi bir adrese geldiklerini ifade ediyoruz” dedi.

“Öğrencilerimizin barınma sorunu çözülmüş olan bir şehirde bulunuyoruz”

Eğitim kalitesini artırmak amacıyla altyapı çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Çiftçi, “Çankırı Karatekin Üniversitesi, şehrin tüm dinamikleri ile birlikte en iyi şekilde öğrencilerimizi yetiştirmenin derdi ve gayreti içerisinde. Eğitim ve öğretim altyapımızı en iyi şekilde tamamlamış bulunmaktayız. Özellikle uygulamalı alanlarda ve laboratuvar alanlarında eğitim alan öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizin barınma sorunu çözülmüş olan bir şehirde bulunuyoruz. Öğrencilerimizden tercih yapanların tamamı KYK yurtlarına yerleştirilmiş durumda. Evler ve apartlar gibi farklı barınma ortamları da bulunmakta” diye konuştu.

“Bu yıl 5 ilçemizde de meslek yüksekokul birimlerimizi açtık”

5 meslek yüksekokulunun ilçelerde hizmet vermeye başladığını kaydeden Çiftçi, “Bu yıl 5 ilçemizde de meslek yüksekokul birimlerimizi açtık. Eldivan Meslek Yüksekokulu mevcut potansiyeli ile eğitime devam etmekte. Şabanözü ilçemizde de yaklaşık 150 öğrencimiz eğitim ve öğretim görülecek şekilde yapılandırma yaptık. Çerkeş Meslek Yüksekokulumuz da kendi yerinde bu yıl itibarıyla eğitim ve öğretime başladı. Ilgaz Meslek Yüksekokulumuz turizm işletmeciliği ve turizm rehberliği konusunda Türkiye’de tercih yoğunluğu olan bir okulumuz. Ilgaz da turizm potansiyeli ile öğrencilerimize hizmet verecek şekilde yapılandırıldı. Kurşunlu Adalet Meslek Yüksekokulumuz, yüzde 100 kapasite ile doldu. Bu yıl öğrencilerimizi mezun edebileceğimiz ikinci dönemine başladı. Üniversitemiz hem Çankırı hem de ilçelerine katkı sağlamakta” şeklinde konuştu.

Öğrencilerin ulaşım sorunun da alternatif yolla çözüldüğünü ifade eden Çiftçi, öğrencilerin birçok sosyal faaliyet içerisinde yer alabildiğine dikkat çekti.