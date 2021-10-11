Rektör Beydemir; “Yaptığımız ziyaretlerle üniversitemize birçok katkı sağladık”

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir, üniversitesinin gelişimi için görüşmelere önem vererek devam ettiklerin söyledi.

Beydemir, Bilecik’in Pazaryeri İlçe Kaymakamı Ferhat Altay’ı makamında kabul etti. Gerçekleşen ziyarette Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Pazaryeri Kaymakamlığı arasında yapılabilecek ortak çalışmalar değerlendirildi. İkili bir süre muhabbet ettikten sonra bir bir birlerine hediye takdiminde bulundu.

“Yaptığımız ziyaretlerle üniversitemize birçok katkı sağladık”

Ardından Şükrü Beydemir, Bilecik’in Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren Eczacıbaşı fabrikasının Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacı başını ziyaret etti. Fabrikasında gerçekleşen ziyarette iki kurum arasında müşterek yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi. Beydemir, burada yaptığı değerlendirmede, “Yaptığımız ziyaretlerle üniversitemize birçok katkı sağladık. Bundan sonra da gerekli kurum ve kuruluşlarla iletişimimizi daha da güçlendireceğiz" dedi.