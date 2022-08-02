Ravza Kavakcı Kan Kimdir ?

Dr. Ravza Kavakcı Kan, 30 Mart 1972’de İstanbul’da doğdu.



BELBİM A.Ş.'de, İBB Avrupa Birliği Müdürlüğü'nde ve İstanbul Ulaşım AŞ'de çalıştı. 2008’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Avrupa Birliği’nden fon alan ilk projesinin yürütücüsü oldu. Howard Üniversitesi'nde verdiği derslerin akabinde, İstanbul Ulaşım A.Ş.’de Siyaset Bilimi Uzmanı olarak çalıştı. Ayrıca Gaziantep, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde lisans ve yüksek lisans dersleri verdi.



Postkolonyal Çalışmalar Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ve Kadın ve Demokrasi Derneği Akademik Komisyon üyesi olmanın yanı sıra birçok farklı sivil toplum örgütünde çalışmalar yapmış olan Dr. Ravza Kavakcı Kan, 1998-2001 yılları arasında Fazilet Partisi İstanbul Hanımlar Komisyonu'nda Dış İlişkiler Başkanlığı görevinde bulundu. 1999 Yerel ve Genel seçimlerinde İstanbul 1. Bölge Milletvekili Merve Kavakcı’nın seçim programını yürütmenin yanı sıra, Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi adayı idi.



25. Dönem, 26. Dönem ve 27. Dönem Milletvekili genel seçimlerinde İstanbul Milletvekili olarak seçildi. 2015-2018 yılları arasında 3 dönem AK Parti MKYK'da ve bir dönem İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak MYK'da yer aldı. 25 ve 26. dönemde AB Uyum Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Üyelikleri ile BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi Parlamenterler Forumu Çalışma Grubu Başkanlığı görevlerini yürüttü.



Dr. Ravza Kavakcı Kan, 27. Dönem'de TBMM Parlamentolararası Birlik (PAB) Komisyonu Başkanı ve Dijital Mecralar Komisyonu üyesidir.



Çok iyi derecede İngilizce ve orta derecede Arapça bilen Dr. Ravza Kavakcı Kan, evli ve 1 çocuk annesidir.