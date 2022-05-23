Rahvan atlar, 7 yıl sonra yeniden yarıştı

En son 2015 yılında yapılan Rahvan At Yarışları, 7 yıl aranın ardından dün İzmir Torbalı’da yeniden düzenlendi.

Önceki dönem çeşitli nedenlerle yapılmayan, 2 yıldır da pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen Rahvan At Yarışları, bu yıl Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin’in talimatıyla uzun süre sonra ilçe sakinlerine keyifli anlar yaşattı. Dün Bayındır yolu, Fetrek Çayı Üzerinde gerçekleşen yarışlara Türkiye’nin dört bir yanından gelen yüzlerce at yarıştı. Saat 10.30’da başlayan etkinlikte atlar kıyasıya mücadele etti. 8 kategoride 155 atın kıyasıya mücadele ettiği yarışmada, dereceye giren atların sahiplerine kupa, madalya ve para ödülü verildi. 7 yıl aranın ardından Rahvan At Yarışları’nı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, “Torbalı Belediyesi olarak geleneklerimize sahip çıkıyor ve yaşatmaya devam ediyoruz. Uzun bir aranın ardından da ilçemiz için geleneksel hale gelen Rahvan At Yarışları’nı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadık. Torbalı olarak çok özlemişiz. Türkiye’nin dört bir yanından katılımın olduğu Rahvan At Yarışları’nda dereceye girenleri tebrik ediyorum. Önümüzdeki yıl yeniden görüşmek üzere” ifadelerini kullandı.