Rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştiren şoför o anları anlattı

Sakarya’da kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren belediye otobüs şoförü Recep Dağdelen, “Aldığım sağlık eğitimlerine göre vatandaşın kalp krizi geçirdiğini anladım ve hemen hastaneye götürmeye karar verdim. Rahatsızlanan yolcuyu en hızlı ve güvenilir şekilde de hastaneye götürdüm” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Gar Meydanı-Yazlık hattında çalışan 14 numaralı otobüs Donatım mevkiinde seyir halindeyken arka bölümde oturan 60 yaşındaki Hakkı Kösedağ adlı yolcu kalp krizi geçirdi. Hastanın titrediğini fark eden diğer yolcular, durumu şoföre bildirdi. Aracı yavaşlatan otobüs şoförü Recep Dağdelen, hastanın durumunun acil olduğunu fark edince güzergahını hastaneye çevirdi. Korna basarak diğer sürücülerden öncelik isteyen Dağdelen, aracı dakikalar içinde Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne getirdi. Hastaneye geldiği saniyelerde kalbinin durduğu belirlenen yolcu, doktorların çabasıyla hayata döndürüldü. Vatandaşlar, cesareti ve gösterdiği örnek davranıştan dolayı Büyükşehir Belediyesi şoförü Recep Dağdelen’i tebrik etti. Şoförün hamlesi sayesinde hayata tutunan hastanın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Otobüste yaşananlar, araç kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde vatandaşların panik anları, sürücünün kornaya basarak sürücülerden öncelik istemesi ve acil servisteki müdahale yer aldı.

“Aldığım sağlık eğitimlerine göre vatandaşın kalp krizi geçirdiğini anladım”

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı toplu taşıma aracının şoförü Recep Dağdelen, otobüste rahatsızlanan hastayı hastaneye götürdüğü anları anlattı. Durumu fark ederek rahatsızlanan yolcunun yanına gittiğini belirten Dağdelen, güzergahını değiştirerek hastaneye gittiğini dile getirdi. Bu tür olaylarla diğer arkadaşlarının da karşılaştığını belirten Dağdelen, aynı hassasiyeti gösterdiklerini ve göstereceklerini aktardı. Dağdelen, “2017 yılında Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nde otobüs şoförü olarak işe başladım. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin bize vermiş olduğu talimatlara göre bizim işimiz insan taşımacılığı ancak önceliğimiz her zaman insan sağlığıdır. Bu doğrulta işimizi yapmaya gayret ediyoruz. Yolda ilerlerken aynadan baktığımda vatandaşın rahatsızlığını fark ettim ve aracı sağa çektikten sonra vatandaşı kontrol ettim. Aldığım sağlık eğitimlerine göre vatandaşın kalp krizi geçirdiğini anladım ve hemen hastaneye götürmeye karar verdim. Rahatsızlanan yolcuyu en hızlı ve güvenilir şekilde de hastaneye götürdüm. Durumu fark ettiğim zaman vatandaşın kalbi durmamıştı, hırıltılı bir şekilde nefes alıyordu. Başka bir yolcudan rahatsızlanan vatandaşı tutmasını isteyerek bende hastaneye doğru yola çıktım. Ben yolda seyir halindeyken otobüste bulunan yolcularda bana yardımcı olarak yoldaki araçların bize izin vermesi için çaba gösteriyordu. Tabi bu olay ilk defa olmuyor. Diğer şoför arkadaşlarımızın da başına bu tür olaylar geldi. Onlarda bu hassasiyeti gösterdi” dedi.