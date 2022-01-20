Polisten 7 yaşındaki Alperen’e doğum günü sürprizi

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde polis ekipleri, minik Alperen’e 7. Yaşında doğum günü sürprizi gerçekleştirdi.

İlçede asayiş ve güvenliğin sağlanması için çalışmalarını sürdüren Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu kez 7 yaşındaki bir çocuğun mutluluğuna sebep oldu. Alperen İzvermez adlı çocuğun polislik mesleğine olan aşkını duyan polis ekipleri, Alperen’e doğum günü sürprizi hazırladı.

Evinin önünde ellerinde pastalı polisleri gören çocuk ise gözlerine inanmayarak, büyük bir heyecan yaşadı. Ailesiyle polis ağabeylerinin yanına inen Alperen, onun için hazırlanan 7. yaş günü pastasını üfledi. Mutluluğu gözlerinden okunan çocuğa polis şapkası hediye edilerek bir süre polis otosunda gezdirildi.