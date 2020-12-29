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Polisliğe olan sevgisini CİMER’den anlatan küçük Mert’e polislerden pastalı sürpriz
Mardin’in Nusaybin ilçesinde yaşayan küçük Mert, polislik mesleğine olan sevgisini CİMER’den anlattı. Mert’e Nusaybin Emniyet Müdürlüğü pasta ve hediyeler eşliğinde sürpriz yaptı.
Haberde İnsan 29.12.2020, 19:08
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Mardin’in Nusaybin ilçesinde yaşayan küçük Mert, polislik mesleğine olan sevgisini CİMER’den anlattı. Mert’e Nusaybin Emniyet Müdürlüğü pasta ve hediyeler eşliğinde sürpriz yaptı.CİMER üzerinden Nusaybin Emniyet Müdürlüğüne ulaşan küçük Mert’ in ailesi, çocuklarının polislik mesleğine olan sevgisinden bahsetti. Bunun üzerine Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, küçük Mert’i evinde ziyaret ederek ona çok sevdiği polis üniforması ve polis arabası hediye ederek birlikte pasta kesti. Mert ve ailesi, kendilerine sürpriz gerçekleştiren polislere teşekkür etti.
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