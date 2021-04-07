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Polisin durdurduğu araçtakileri ceza korkusu sardı gerçek başka çıktı

655 Karayolu üzerinde trafik denetimi gerçekleştiren polis ekiplerince durdurulan otomobil sürücüsü ceza korkusu sardı. Ön koltukta oturan çocukları uyararak arka koltuğa geçmelerini sağlayan polis ekipleri, örnek teşkil etmesi amacıyla ceza yazmadıkları sürücüye daha dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu.

Haberde İnsan 07.04.2021, 10:16
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Polisin durdurduğu araçtakileri ceza korkusu sardı gerçek başka çıktı

655 Karayolu üzerinde trafik denetimi gerçekleştiren polis ekiplerince durdurulan otomobil sürücüsü ceza korkusu sardı. Ön koltukta oturan çocukları uyararak arka koltuğa geçmelerini sağlayan polis ekipleri, örnek teşkil etmesi amacıyla ceza yazmadıkları sürücüye daha dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu.

Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri D-655 Karayolu Düzce-Zonguldak karayolu üzerinde genel trafik denetimi gerçekleştirdi. Karayolları Trafik Yönetmeliği Kanunları çerçevesinde araç sürücü ve yanında yolcu olarak bulunanların kurallara uyup uymadığı kontrol edilen uygulamalar esnasında bir araç sürücüsünün 2 çocuğunu ön koltuğa oturttuğunu fark etti. Araç sürücüsü durdurularak kontrol edildi. Çocuklarının önde oturmak istediğini söyleyen babaya polis ekipleri genellikle trafik kazalarının bir çoğunun ön koltukta gerçekleştiği ve çocukların kesinlikle ön koltukta oturmasının yasak olduğu hatırlatıldı. Çocuklar daha sonra babaları tarafından arka koltuğa alınırken, babasına da örnek olmasını isteyerek çocukların ön koltukta oturmaması gerektiği söylendi.

Arka koltuğa alınan çocuklar sonrasında sürücünün herhangi bir sorunu olmadığı tespit edilince araç gönderildi.
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