Polis haftasında oğuldan babaya duygulandıran mektup

Polis haftası dolayısıyla emekli polis memuru Durmuş Alkan’ın oğlu Arif Alkan, babasının ve tüm polislerin gününü kutlamak amacıyla duygulandıran bir mektup yazdı.

Arif Alkan’ın mektubu, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bütün sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Paylaşılan fotoğraflar ve mektup herkesi duygulandırdı.

Yapılan paylaşımların ardından Emniyet Genel Müdürlüğü, Alkan ailesiyle iletişime geçerek, bir teşekkür plaketi gönderdi.

Hatay Antakya’da yaşayan emekli polis memuru Durmuş Alkan, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada duygularını dile getirerek, “Büyük oğlum Arif Alkan’ın yazdığı bir mektup. Küçük yaşlarından beri polis lojmanlarında oturduğu için ve her akşam polis amcalarıyla vakit geçirip, futbol oynadığı için güzel anıları olmuş ve onu da mektubunda anlatmış. Ben de çok duygulandım, anılarım tazelendi. Memnun oldum, çok gurur duydum” ifadelerini kullandı.

Gelen plaketler için de Emniyet Genel Müdürlüğüne teşekkürlerini sunan Alkan, “Ben 2007’de 25 yıllık hizmetimi tamamlayarak emekliye ayrıldım. Teşkilatımızın bizi hatırlaması gurur duyulacak bir şey. Emeklilere sahip çıkılması, onure edilmesi, hediyeyle evimize gelip bir çay kahve içilmesi çok güzel bir şey. Herkese teşekkür ediyorum. Allah yollarını açık etsin, hiçbirisinin tırnağına zarar gelmesin” diyerek konuşmasını tamamladı.

Mektubu yazan oğul Arif Alkan ise işi dolayısıyla uzaktan duygu ve düşüncelerini aktaran bir video gönderdi. Alkan, “Bundan 1 hafta öncesinde 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla çocukluğumda yaşamış olduğum bazı duygu ve düşünceleri içeren bir mektup gönderdim. Mektubumuz kendilerine ulaşmış, arayıp teşekkür ettiler. Mutlu olduklarını söylediler, ben de çok mutlu oldum. Buradan İçişleri Bakanımıza, Emniyet Genel Müdürlüğümüze ve gün içerisinde bizleri ziyaret eden Hatay İl Emniyet Müdürlüğü personellerine şükranlarımı sunarım, buradan bir kez daha polis haftasını kutlarım” dedi.

İşte o mektup

"Sayın Emniyet Genel Müdürüm ve değerli Polis Teşkilatı mensupları. Yıllar önce küçük bir çocukken 10 Nisan bizler için kahramanların bayramıydı. Sabah erkenden kalkıp hazırlanır, tören alanına gider, her zamanki resmi kıyafetten farklı olarak, tören kıyafeti içindeki tüm polislere filmlerden fırlayan birer kahraman gözü ile bakar ve en büyük kahramanın da kendi babamız olduğunu düşünürdüm. Bilenler bilir, komşularınız, arkadaşlarınız, tanıdıklarınız hep polis çocuğudur. Genelde altı ya karakol ya emniyet binası ya da trafik şubesi, üstü ise evlerimiz olurdu. Kışın ekip otolarına biner, yazın lojman girişindeki bekçi amcaların hakem olduğu kıyasıya maçlar yapardık.

Yıllar çabuk geçti. Büyüdük, her birimiz bir yerlere dağıldık. Çocukluk arkadaşlarımız, abilerimiz, ablalarımız hep uzaklarda kaldı ama hiçbiri unutulmadı. Hepsi de biraz hüzün, biraz da tebessüm bırakan birer anı olarak kaldı. Yine bir 10 Nisan geliyor, bir polis memuru çocuğu olarak başta babam olmak üzere tüm Emniyet Teşkilatımızın Polis Bayramı kutlu olsun. Bizleri hep uzaktan seven, elinde telsizi ile her an tetikte olan tüm polis babalarımıza ve tüm polis çocuklarına gönülden selamlar olsun."