Peygamberler Şehrinde Regaip Kandili coşkusu

Peygamberler Şehri olarak adlandırılan Şanlıurfa’da üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili dolayısıyla binlerce vatandaş, Balıklıgöl platosunda yer alan Dergah Camisi’ne akın etti.

Şanlıurfa’da üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili dolayısıyla binlerce vatandaş, Balıklıgöl platosunda yer alan camilere akın etti. Yoğunluğun yaşandığı Dergah Camisi’nde cami imamı İbrahim Onat, Regaip Kandili programında yatsı namazı öncesi vaaz verdi. Şehre ilçelerden ve çevre illerden gelen vatandaşlar, kılınan yatsı namazının ardından okunan dualara “amin” dedi. Namaz sonrası İl Müftülüğü tarafından Mevlidi Şerif programı düzenlendi. Program sonrası Eyyübiye Belediyesi ve çeşitli dernekler tarafından vatandaşlara kandil simidi, tatlı ve limonata ikram edildi.